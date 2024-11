CK Nayudu Trophy: हरियाणा के यशवर्द्धन दलाल ने रचा इतिहास, अंडर-23 में जड़ डाला नाबाद चौहरा शतक, जानें कौन हैं दलाल

Yashvardhan Dalal creates history: घरेलू राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी टूर्नामेंट में चौहरा शतक जड़ना एक तरह से अपवाद भर है. और बीसीसीआई की सीके नायुडु ट्रॉफी (Under-13) तो अपने आप में फर्सट् क्लास क्रिकेट से कम नहीं है. लेकिन हरियाणा के ओपनर यशवर्द्धन दलाल (Yashvardhan Dalal) ने इतिहास रचते हुए मुंबई जैसी टीम के खिलाफ शनिवार को यह कारमाना कर डाला. और वह टूर्नामेंट के इतिहास में चौहरा शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. यशवर्द्धन दलाल ने मैच के दूसरे दिन हरियाणा के स्कोर 8 विकेट पर 732 रन के स्कोर में बिना आउट हुए 426 रन की पारी खेली.

दलाल ने यह पारी सिर्फ 463 गेंदों पर खेली. और इसके लिए उन्होंने 46 चौके और 12 छक्के जड़े. इस पारी के साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट में पिछले सर्वश्रेष्ठ स्कोरर और पिछले आईपीएल में चेन्नई के लिए खेलने वाले समीर रिजवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया. यशवर्द्धन दलाल ने अपनी नाबाद पारी के दौरान करीब 92 के स्ट्राइक-रेट के साथ बैटिंग की. चलिए यशवर्द्धन दलाल की पारी की खास बातें जान लें:

गेंद खेलीं: 463

सिंगल्स: 157

बाउंड्री: 46 चौके, 1 छक्के

बाउंड्री प्रतिशतछ 60.09

डॉट (खाली) गेंद: 242

टीम का योग: 732/8

टीम रन-रेट: 4.16

दलाल का जन्म और परवरिश हरियाणा के झज्जर शहर में हुई और वह एक दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. दलाल ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. पहली बार यशवर्द्धन अंडर-16 लीग मैच में 237 रन की पारी खेलकर चर्चा में आए थे. इससे उनकी टीम ने हरियाणा क्रिकेट लीग में 40 ओवरों के मैच में 5 विकेट पर 452 का स्कोर खड़ा कर डाला था. वहीं, यशवर्द्धन ने कूच बिहार ट्रॉफी (अंडर-19) में भी राज्य के लिए कई अर्द्धशतक जड़े हैं और उन्हें भविष्य का खिलाड़ी माना जा रहा है.जानकारी के अनुसार यशवर्द्धन दलाल ने अभी तक 112 पेशेवर मैचों में 4682 रन बनाने के साथ 65 विकेट भी लिए हैं. इनमें 11 शतक और 28 अर्द्धशतकों से उनक औसत 58.53 का है. बहरहाल, यह चौहरा शतक दलाल ने ऐसे समय बनाया है, जब इसी महीने आईपीएल मेगा ऑक्शन होने जा रही है और निश्चित रूप से वह एक आकर्षण का केंद्र होंगे.

: RECORD BREAKING INNING!



Quadruple century💯💯💯💯



Haryana's opener Yashvardhan Dalal has set a remarkable record by scoring 400 runs in an inning in the CK Nayudu Trophy against Mumbai.



A truly sensational inning! pic.twitter.com/iykUdekGv1