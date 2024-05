"कोच का चयन सोच-समझकर..." सौरव गांगुली ने बीसीसीआई को दी हिदायत, क्या गौतम गंभीर हैं निशाना?

भारतीय क्रिकेट पुरुष सीनियर टीम का नया हेड कोच कौन होगा, इसको लेकर बीसीसीआई की तलाश जारी है. राहुल द्रविड़ का कार्यकाल आईसीसी वनडे विश्व कप के बाद समाप्त हुआ था, लेकिन भारत के दक्षिण अफ्रीकी दौरे और अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए, उन्हें कार्यकाल विस्तार दिया गया. राहुल द्रविड़ ने इसके बाद अपना कार्यकाल आगे बढ़ाने की अनिच्छा जताई है. ऐसे में बोर्ड को नए कोच की तलाश करनी पड़ी. बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच पद के लिए आवेदन मंगाए थे, जिसके लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 मई थी. यह डेडलाइन बीत चुकी है. वहीं, राहुल द्रविड़ का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर कई नाम चर्चा में है. गौतम गंभीर के नाम की चर्चा सबसे अधिक है. हालांकि, इसको लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है. वहीं टीम इंडिया के मुख्य कोच पद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सोशल मीडिया साइट एक्स (पूर्व ट्वीटर) पर एक दिलचस्प संदेश पोस्ट किया है.

सौरव गांगुली ने कोच पद को लेकर ट्वीट किया,"किसी के जीवन में कोच का महत्व, उनका मार्गदर्शन और निरंतर प्रशिक्षण मैदान के अंदर और बाहर किसी भी व्यक्ति के भविष्य को आकार देते हैं. इसलिए कोच और संस्थान का चयन सोच-समझकर करें..."

The coach's significance in one's life, their guidance, and relentless training shape the future of any person, both on and off the field. So choose the coach and institution wisely…