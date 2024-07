चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर बड़ी खबर, पाकिस्तान को लग सकता है जोर का झटका

ICC Champions Trophy: चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के मेजबानी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025 in Pakistan) का आयोजन हाइब्रिड मॉडल पर हो सकता है. दरअसल, एशिया कप का भी आयोजन हाइब्रिड मॉडल पर किया गया था. वहीं, अब खबर है कि पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के कुछ मैच दुबई में स्थानतरित किए जा सकते हैं. यानी यूएई, पाकिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का सहमेजबान बन सकता है. दरअसल, भारतीय टीम, पाकिस्तान जाकर (BCCI vs PCB) नहीं खेलना चाहती है जिसको लेकर ही आईसीसी एक नतीजे पर पहुंचना चाहता है जिसके तहत यूएई को सहमेजबानी मिल सकती है.

बता दें कि पाकिस्तान बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को तैयार करने की बात पहले कर चुका है लेकिन भारतीय टीम के पाकिस्तान न जाने वाले पक्ष को देखते हुए अबतक शेड्यूल का ऐलान नहीं कर पाया है.. वैसे, उम्मीद है कि अगले साल फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाएगा. इसके अलावा ये भी बात सामने आई है कि यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल और फाइनल भी खेला जा सकता है.

Reports state ICC is considering UAE as the co-host for the 2025 Champions Trophy with one semi-final and the final possibly being played in UAE #Cricket