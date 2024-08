Ceat Cricket Awards: रोहित शर्मा बने क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो विराट को मिला यह सम्मान, यहां देखें किसने जीता कौन सा अवॉर्ड

Ceat Cricket Rating Awards 2023-24: भारत को टी20 चैंपियन बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ा अवॉर्ड अपने नाम किया है. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को सिएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में 'मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर' का अवॉर्ड दिया गया, जबकि भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ को 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया.

भारत के मुख्य बल्लेबाज विराट कोहली को 'मेंस वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर' चुना गया, जबकि 2023 वनडे विश्व कप के दौरान 24 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी को 'वनडे बॉलर ऑफ द ईयर' चुना गया.

The laurels keep coming for our Captain @ImRo45 as he gets awarded the Men's International Cricketer of the Year at the #CEATCricketAwards.



Congratulations Skipper, keep leading from the front 🫡🫡@JayShah | #TeamIndia pic.twitter.com/QsrtM16l5N