स्कॉटलैंड के अनजान बल्लेबाज का T20 वर्ल्ड कप में आया भूचाल, रोहित शर्मा-क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर विश्व क्रिकेट में मचाई हलचल

Brandon McMullen record in T20 World cup 2024:स्कॉटलैंड को ऑस्ट्रेलिया (Australia vs Scotland) ने 5 विकेट से हरा दिया. भले ही स्कॉटलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा है लेकिन स्कॉटलैंड के बल्लेबाज ब्रैंडन मैकमुलेन ( Brandon McMullen) ने अपनी पारी से ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है. ब्रैंडन मैकमुलेन टी-20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की ओर से सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बने तो वहीं, अपनी धुआंधार पारी के दौरान एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी चर्चा पूरा विश्व क्रिकेट कर रहा है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में ब्रैंडन मैकमुलेन ने अपनी तूफानी पारी के दौरान 6 छक्के लगए.

मैकमुलेन ने 34 गेंद पर 60 रन की पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 2 चौके लगाए. बता देंकि मैकमुलेन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में पारी के दौरान 6 छ्क्के उड़ाने वाले केवल तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले ऐसा कारनामा सिर्फ क्रिस गेल और रोहित शर्मा ने किया था.

Outrageous batting from Brandon McMullen with a record-equalling number of sixes against the Aussies and England are sweating!