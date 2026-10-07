75 टेस्ट, 3790 रन बनाने वाला दिग्गज बना न्यूजीलैंड का नया 'गुरु'

न्यूजीलैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज बीजे वाटलिंग भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के अंत में ल्यूक रॉन्ची की जगह टीम के बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को यह जानकारी दी. हालांकि वाटलिंग भारत के खिलाफ वनडे श्रृंखला समाप्त होने के बाद 16 नवंबर को न्यूजीलैंड टीम से जुड़ेंगे.

न्यूजीलैंड और भारत के बीच 19 नवंबर से दो मैच की टेस्ट श्रृंखला खेली जाएगी. रॉन्ची का कार्यकाल दूसरे टेस्ट के निर्धारित अंतिम दिन एक दिसंबर को समाप्त होगा.

इसके बाद वाटलिंग पूर्णकालिक तौर पर बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. उनकी पहली बड़ी चुनौती ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे पर चार टेस्ट की श्रृंखला होगी.

वाटलिंग ने कहा, 'मैं बेहद उत्साहित हूं. टीम के साथ दोबारा जुड़ना और काम करना मेरे लिए विशेष अवसर है और मैं इसे हल्के में नहीं लेता.'

41 वर्षीय वाटलिंग ने न्यूजीलैंड के लिए 75 टेस्ट खेले हैं जिसमें उन्होंने 37.52 की औसत से 3,790 रन बनाए. उनके नाम आठ शतक और 19 अर्धशतक हैं.

भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होगा जिसमें पहले पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे. इसके बाद पांच वनडे और दो टेस्ट मैच की श्रृंखला होगी.

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