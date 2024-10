IND vs AUS: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले भारत के लिए अच्छी खबर, मोहम्मद शमी ने शुरू किया अभ्यास, देखें Video

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रविवार को बिना किसी परेशानी के नेट पर करीब एक घंटे तक गेंदबाजी की. शमी साल की शुरुआत में हुई टखने की सर्जरी से उबर रहे हैं. शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट के बाद नेट सत्र में गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल की निगरानी में गेंदबाजी की.

इस 34 वर्षीय खिलाड़ी ने देश के लिए अपना पिछला मुकाबला 2023 में एकदिवसीय विश्व कप के फाइनल में खेला था. शमी ने अभ्यास के दौरान भारत के सहायक कोच अभिषेक नायर को गेंदबाजी की. शमी के बायें पैर में पट्टी बंधी थी. उन्होंने छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी शुरू करने के बाद पूरे रनअप और अच्छी गति के साथ गेंदबाजी की.

इस दौरान उन्होंने नायर को अपनी स्विंग गेंदों से परेशान भी किया. उन्होंने इस दौरान फील्डिंग अभ्यास करने के बाद गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल से बातचीत भी की.

Mohammed Shami, with splendid hair, now bowling as he continues his rehab. pic.twitter.com/prtnEgmtl5