IND vs ENG: 'शर्म की बात है कि...', विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट पर बेन स्टोक्स ने ऐसे किया रिएक्ट, बयान ने मचाई खलबली

Ben Stokes reacts to Virat Kohli retiring from Test cricket: विराट कोहली (Virat Kohli) के टेस्ट रिटायरमेंट ने फैन्स और क्रिकेटरों को हैरान कर दिया है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज (IND vs ENG Test Series) से पहले कोहली ने टेस्ट से संन्यास का ऐलान लेकर इंग्लैंड सीरीज की चमक को कम कर दिया है. ऐसे में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes big Statement on Kohli) ने कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट पर बात की है. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को दिए इंटरव्यू में स्टोक्स ने माना है कि कोहली का न खेलना टेस्ट सीरीज की चमक को फीका कर रहा है. स्टोक्स ने कहा कि, "विराट के खिलाफ न खेल पाना शर्म की बात है. वह एक महान क्रिकेटर हैं और उनकी कमी जरूर महसूस होगी".

स्टोक्स ने कहा, "भारत को मैदान पर उनकी जुझारू भावना, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता, जीतने की उनकी इच्छा की कमी खलेगी..उन्होंने नंबर 18 को अपना बना लिया है. शायद हम इसे किसी अन्य भारतीय शर्ट के पीछे कभी न देखें. वह इतने लंबे समय से पूरी तरह से क्लास रहे हैं. मैंने उन्हें मैसेज किया कि इस बार उनके खिलाफ न खेलना शर्म की बात होगी. मुझे विराट के खिलाफ खेलना पसंद है. हमने हमेशा उनके साथ हुए मुकाबले का लुत्फ उठाया है क्योंकि हम मैदान पर एक जैसी मानसिकता रखते हैं.. यह एक दिलचस्प लड़ाई होती थी."

बेन स्टोक्स ने आगे कहा कि "विराट कोहली सभी प्रारूपों में, खासकर सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में अविश्वसनीय रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कोहली के शानदार कवर ड्राइव की याद आएगी." स्टोक्स ने कहा, "वह अविश्वसनीय रहे हैं.. वह सभी प्रशंसाओं के हकदार हैं. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंग्लैंड में भी उनकी खूब प्रशंसा हुई है. उन्होंने इंग्लैंड में भी अच्छा प्रदर्शन किया है. सफ़ेद गेंद वाले प्रारूपों में, वह बेहतरीन रहे हैं. विराट के बारे में एक बात जो मुझे हमेशा याद रहेगी, वह यह है कि वह गेंद को कवर के ऊपर से कितनी जोर से मारते थे. वह कवर ड्राइव लंबे समय तक याद रहेगी,"

बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज जून में होगा. भारत को पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. सीरीज का पहला मैच 20 जून को खेला जाएगा.