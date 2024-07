Ben Stokes: "एक मैच में दो बेन स्टोक्स', खुद के हमशक्ल को देख इंग्लैंड कप्तान के उड़े होश, देखकर ऐसे किया रिएक्ट- Video

Ben Stokes Doppelganger viral video: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच (ENG vs WI 2nd Test) इंग्लैंड ने 241 रन से जीत लिया. तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज पर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच एक पारी और 114 रन से जीता था. अब सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 26 जुलाई से बर्मिंघम में खेला जाएगा. बता दें कि ट्रेंटब्रिज में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को चौंका दिया.

दरअसल, मैच के दौरान दर्शक दीर्घा में स्टोक्स के जैसा दिखने वाला एक शख्स मैच का मजा ले रहा था. कैमरामैन ने स्टोक्स के हमशक्ल की तस्वीर बड़े स्क्रीन पर दिखाई जिसे देखकर बेन स्टोक्स हैरान रह गए. स्टोक्स अपने हमशक्ल को देखकर चौंक गए और अलग तरह का रिएक्शन भी दिया. स्टोक्स के फनी रिेक्शन ने महफिल लूट ली. कमेंटेटर भी स्टोक्स के हमशक्ल को देखकर अपनी हंसी नहीं छूपा पा रहे थे. इंग्लैंड क्रिकेट ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जो काफी वायरल हो रहा है. इंग्लैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा, "एक बेन स्टोक्स से बेहतर केवल एक ही चीज़ है... दो बेन स्टोक्स."

There's only one thing better than one Ben Stokes... Two Ben Stokes. 👨‍🦰👨‍🦰 pic.twitter.com/SGV941zDew