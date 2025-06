Ben Duckett: बेन डकेट ने मचाया ऐसा कोहराम कि बदल गया इंग्लैंड का इतिहास, सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ नाम

Ben Duckett, England vs West Indies, 3rd T20I: इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला बीते मंगलवार (10 जून 2025) को साउथेम्प्टन स्थित द रोज बाउल स्टेडियम में खेला गया. जहां पारी का आगाज करते हुए इंग्लिश सलामी बल्लेबाज बेन डकेट एक बार फिर जबर्दस्त लय में नजर आए. उन्होंने महज 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. जिसके साथ ही उनके नाम एक बड़ी उपलब्धि भी दर्ज हो गई है. वह इंग्लैंड की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले संयुक्त रूप से चौथे बल्लेबाज बन गए हैं.

इंग्लैंड की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का खास रिकॉर्ड पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी मोईन अली के नाम दर्ज है. 37 वर्षीय स्टार ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 2022 में महज 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए सबको चौंका दिया था. उस दौरान उनकी इस विस्फोटक पारी का गवाह ब्रिस्टल का मैदान बना था.

𝐃𝐮𝐜𝐤𝐞𝐭𝐭 has been exceptional in T20s. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Consistency + 150 Sr = A rare combo. ⚡



Prediction - Duckett will be the Most expensive ENG player in next Auction.🫰@KKRiders and @DelhiCapitals will be making a purse to buy Ben Duckett in 2026. 💜💙pic.twitter.com/QbMdISM9kO