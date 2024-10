"बीसीसीआई ने सरफराज के इतने वीडियो...", बोर्ड के सौतेले बर्ताव पर बुरी तरह भड़के फैंस

कभी-कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जिन्हें देखने के लिए किसी चश्मे या किसी दूरबीन की जरूरत नहीं होती. और कुछ ऐसा ही लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी चैंपियन मुंबई और शेष भारत के बीच खेले जा रहे ईरानी ट्रॉफी के मैच के दौरान भी देखने को मिला. BCCI की एक बात को आम क्रिकेट फैंस ने बहुत ही आसानी से पकड़ लिया और इस वह से इन प्रशंसकों ने बोर्ड को जमकर खरी-खोटी सुनाई.

दरअसल यह मामला जुड़ा है मैच के चौथे दिन 191 की शानदार पारी खेलने वाले शेष भारत के ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन (Abhimanyu Easwaran misses double century) के साथ. मैच के चौथे दिन शानदार पारी खेलने के बाद जब प्रशंसकों को बीसीसीआई के X हैंडल पर अभिमन्यु का कोई वीडियो नहीं दिखाई पड़ा, तो प्रशंसक बहुत ही बुरी तरह भड़क गए. इन चाहने वालों ने तार्किक ढंग से बात उठाते हुए कहा कि सरफराज के तो अर्द्धशतक से लेकर पूरी पारी तक बीसीसीआई उनके वीडियो पोस्ट करता रहा, लेकिन उसने अभिमन्यु का कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया.

निश्चित रूप से इस फैन ने एकदम सही बात पकड़ी है. और बीसीसीआई को कोई भी ऐसा संदेश नहीं ही देना चाहिए कि जिससे फैंस उस पर उंगली न उठाएं

BCCI posted different videos for Sarfaraz 50,100,150,200 but there's not a single video on Abhimanyu Easwaran's 191-run knock. Tell us a lot 🫡 pic.twitter.com/i1hiUfyUlD — Div🦁 (@div_yumm) October 4, 2024

ईश्वनर अभी तक करीब 97 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं. और अभी तक इंडिया कैप न मिलना साफ बताता है कि इस बल्लेबाज को कितनी ज्यादा अनदेखी का सामना करना पड़ा है

Abhimanyu Easwaran one the most neglected guy by selectors, Man has a 200, 100, 150 and now a 190 to his name in last 10 innings in domestic cricket 🫡pic.twitter.com/dBrD8jjjOi — CricWatcher (@CricWatcher11) October 4, 2024

ईश्वरन ने क्या बिगाड़ा है. जाहिर है कि जब बीसीसीआई से ऐसे सवाल होंगे, तो उसके लिए शर्मनाक स्थिति तो होगी ही होगी

Abb Easwaran ne kya bigaada Rutu ka toh smjh aata csk dhoni link hoga — S ♡ (@itsSakshiiii) October 4, 2024

मुंबई का होता, तो इन्हें भी कप्तान अपना बेटा बना लेता. निश्चित तौर पर ऐसे कमेंट बहुत कुछ बताने और कहने के लिए काफी हैं

Mumbai se hota to rohit isko jaiswal ki trh beta bna leta — VickyRajput (@Vicky43827497) October 4, 2024

अच्छा जी ! क्या ऐसा भी है? बीसीसीआई प्रदर्शन को दरकिनार रखकर यह भी देखता है कि वीडियो ऐसे पोस्ट किए जाएं, जिनमें फैंस की भागीदारी हो? अब ईश्वरन के लिए तो खूब आवाज उठ रही है