Babar Azam vs Virat kohli : टी-20 में बाबर आजम का धमाका, ऐसा कमाल कर निकले कोहली से आगे, विश्व क्रिकेट में मचा तहलका

Babar Azam vs Virat kohli: बाबर आजम का एक और कमाल

Babar Azam vs Virat Kohli in T20: पाकिस्तान के बाबर आजम (most Run in T20 Cricket 2024) ने साल 2024 में अपनी बल्लेबाजी का जलवा कायम रखा है. बाबर ने टी-20 क्रिकेट में इस साल 1000 रन पूरे कर लिए हैं. साल 2024 में टी-20 क्रिकेट में 1000 रन पूरा कपने वाले बाबर इस समय दुनिया को इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं, टी-20 क्रिकेट में बाबर ने पांचवीं बार एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा रन पूरे कर लिए हैं. बता दें कि एक साल में सबसे अधिक बार 1000+ टी20 रन (Scoring 1000+ T20 Runs in a Year Most Often) बनाने का कमाल क्रिस गेल (Chris Gayle) के नाम है. गेल ने टी-20 क्रिकेट (T20 Cricket) में 9 बार एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं. इस साल अबतक बाबर ने टी-20 क्रिकेट में 21 मैच खेलकर कुल 1008 रन बना लिए हैं. बता दें कि जोस बटलर और एरोन फिंच ने भी 5 बार एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं.