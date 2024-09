Kamran Ghulam: बाबर-रिजवान के चक्कर में जिस बैटर को नहीं मिल रहा था मौका, उसने रचा इतिहास, हमेशा दुनिया रखेगी याद

Kamran Ghulam Created History: कामरान गुलाम ने इतिहास रच दिया है. वह पाकिस्तान की तरफ से चैंपियंस वनडे कप में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने गुरुवार (12 सितंबर, 2024) को फैसलाबाद में यह खास उपलब्धि हासिल की. चैंपियंस वनडे कप 2024 का एक अहम मुकाबला इकबाल स्टेडियम में मार्खोर्स और पैंथर्स के बीच खेला गया. यहां तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 28 वर्षीय बल्लेबाज ने कुल 102 गेंदों का सामना किया. इस बीच 12 चौकों और 3 छक्के की मदद से 115 रन बनाने में कामयाब रहे.

इकबाल स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद रिजवान की अगुवाई वाली मार्खोर्स की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 347 रन का पहाड़ सरीखा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई थी. अपनी टीम की तरफ से गुलाम सर्वोच्च स्कोरर रहे. उन्होंने 40वें ओवर की तीसरी गेंद को लेग साइड में फ्लिक करते हुआ अपना करिश्माई शतक पूरा किया. गुलाम ने जिस ओवर में शतक पूरा किया. वह ओवर पैंथर्स की तरफ से तेज गेंदबाज अमद बट डाल रहे थे.

42.2 overs in with a score of 255/4



And this century💯on repeat 😍#DiscoveringChampions #MaarMarkhors pic.twitter.com/xYILtL7RFg