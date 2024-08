8 चौके, 5 छक्के, 237.50 की स्ट्राइक रेट, थमें नहीं थम रहा गंभीर के चेले का प्रचंड, कप्तानी में लगा रहा है जीत का तड़का

Ayush Badoni Scored Half Century: दिल्ली प्रीमियर लीग 2024 का 18वां मुकाबला बीते कल (28 अगस्त 2024) साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच खेला गया. इस मैच में एक बार फिर आईपीएल के दौरान गौतम गंभीर से क्रिकेट की बारीकियां सिखने वाले युवा स्टार आयुष बडोनी का जलवा देखने को मिला. उन्होंने अपनी टीम के लिए पिछले मुकाबले में तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 32 गेंदों का सामना किया. इस बीच 237.50 की स्ट्राइक रेट से 76 रन कूट डाले. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 5 बेहतरीन छक्के निकले. नतीजा यह रहा कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 254 रन का पहाड़ सरीखा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही.

वहीं साउथ दिल्ली की तरफ से मिले 255 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम 17.4 ओवरों में 132 रन पर ढेर हो गई. टीम के लिए 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य थरेजा ने 22 गेंद में 145.45 की स्ट्राइक रेट से 32 रन की सर्वाधिक पारी खेली, लेकिन उनकी यह पारी टीम को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी. नतीजा यह रहा कि टीम को 122 रन के बड़े अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

32 balls of Badoni Brilliance 🤌



Ayush Badoni delivers an explosive knock for the Superstarz! 🔥😍#AdaniDPLT20 #AdaniDelhiPremierLeagueT20 #DilliKiDahaad pic.twitter.com/AitDeHurDN