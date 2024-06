Axar Patel: 'छा गए बापू' अफ्रीका के खिलाफ बल्ले से आतिशबाजी का वीडियो हुआ वायरल

Axar Patel Batting vs SA T20 WC 2024: विराट कोहली के 59 गेंद में 76 रन की मदद से भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप फाइनल में शनिवार को सात विकेट पर 176 रन बनाये. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरूआत बेहद खराब रही. भारत ने कप्तान रोहित शर्मा ( नौ ), सूर्यकुमार यादव ( तीन ) और ऋषभ पंत (0) के विकेट जल्दी गंवा दिये. इसके बाद कोहली और अक्षर पटेल (Axar Patel Batting vs SA) (47) ने चौथे विकेट के लिये 72 रन की साझेदारी की. शिवम दुबे ने 16 गेंद में 27 रन बनाये. दक्षिण अफ्रीका के लिये बायें हाथ के स्पिनर केशव महाराज ने दो विकेट लिये.

विराट कोहली ने अपनी रणनीति में बदलाव किया जबकि अक्षर पटेल (Axar Patel Batting vs SA in T20 WC 2024 Final) ने आक्रामक खेल दिखाया जिससे भारत ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए टी20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7 विकेट पर 176 रन बनाए. तीन विकेट पर 34 रन के स्कोर पर भारत एक बड़े फाइनल में शुरुआती बल्लेबाजी में फेल हो गया, लेकिन अक्षर (31 गेंदों पर 47 रन) और कोहली (59 गेंदों पर 76 रन) ने हालात को बदल दिया. अक्षर रन आउट हो गए और कोहली के साथ उनकी 54 गेंदों पर 72 रनों की साझेदारी समाप्त हो गई. कोहली ने बीच के ओवरों में काफी धीमा खेला और 48 गेंदों पर टूर्नामेंट में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया.

