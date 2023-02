AUS-W vs SA-W Live Score, T20 World Cup 2023 Final: ऑस्ट्रेलिया को छठी बार खिताब जीतने से रोकने के लिए उतरेगी साउथ अफ्रीका

Australia women vs South Africa women Live,T20 World Cup Final: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल

Australia vs South Africa Live Score, Women T20 World Cup 2023 Final: मेजबान साउथ अफ्रीका और पांच बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच आज केपटाउन में महिला टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में प्रवेश किया था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर खिताबी मुकाबले (ENG-W vs SA-W) में जगह बनाई है. जहां ऑस्ट्रेलिया ने लगातार सातवीं बार इस टूर्नामेंट का फाइनल खेलने जा रही है, वहीं साउथ अफ्रीका के लिए ये पहला फाइनल होगा. इस मैच के दौरान अपने घरेलू मैदान पर खेल रही अफ्रीकी टीम के लिए भरपूर स्पोर्ट स्टेडियम में मौजूद होगा, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने गौरवशाली इतिहास के दम पर आत्मविश्वास से भरी होगी.

टीमें इस प्रकार हैं:

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम

एलिसा हीली (विकेटकीपर), मेग लैनिंग (कप्तान), बेथ मूनी, एशलेघ गार्डनर, ग्रेस हैरिस, एलिसे पेरी, तहलिया मैकग्रा, जॉर्जिया वेयरहम, जेस जोनासेन, मेगन शुट्ट, डार्सी ब्राउन, एनाबेल सदरलैंड, अलाना किंग, हीथर ग्राहम, किम गर्थ.

साउथ अफ्रीका महिला

स्क्वाडसुने लूस (कप्तान), सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), लौरा वोल्वार्ड्ट, ताज़मिन ब्रिट्स, मारिजैन कप्प, क्लो ट्रायोन, नादिन डी क्लार्क, एनेके बॉश, शबनिम इस्माइल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, मसाबाटा क्लास, लारा गुडाल, डेल्मी टकर, एनेरी डर्क्सन.

