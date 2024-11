Aus vs Ind: "सावधान! आ रहा हूं मैं", शमी ने बंगाल की जीत में फिर से दिखाई क्लास, ऑस्ट्रेलिया को दी वॉर्निंग

अब जबकि टीम इंडिया 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने की तैयारी कर रही है, तो उससे पहले टीम रोहित को बड़ा पॉजिटिव मिला है. देश के अलग-अलग हिस्सों में खेली जा रही रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) में फिट होने के बाद वापसी के बाद पहले ही फर्स्ट क्लास मैच में हरियाणा के खिलाफ पहली पारी में शानदार प्रदर्शन करने के बाद मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने दूसरी पारी में भी दमदार प्रदर्शन करते हुए कंगारुओं को कड़ी वॉर्निंग दे दी है. निश्चित रूप से शमी के इस बेहतरीन प्रदशर्न के बाद भारतीय प्रबंधन चाह रहा होगा कि किसी भी तरह शमी पहले टेस्ट से पहले ही ऑस्ट्रेलिया धरती पर पहुंच जाएं. बहरहाल देखने की बात होगी कि शमी कितनी जल्द टीम इंडिया को अपनी सेवा दे पाते हैं.

