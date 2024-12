Aus vs Ind 2nd Test: "हमने कभी रोहित शर्मा को नहीं देखा कि...", फिर से नाकाम भारतीय कप्तान पर भड़के फैंस

Rohit Sharma's flopped again: एडिलेड में खेले जा रहे पिंक-बॉल टेस्ट की दूसरी पारी में फिर से रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की लगातार नाकामी के बाद यह बात एकदम भरोसे से कही जा सकती है कि बेटे के जन्म के कारण पर्थ टेस्ट से बाहर रहे भारतीय कप्तान की टीम इंडिया से जुड़ने की टाइमिंग एकदम गलत थी. जिस अंदाज में में कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने रोहित को बोल्ड किया, वह साफ कह गया कि शर्मा जी के बल्ले पर "जंग" कितना गहरा चढ़ा हुआ है. एक बार को लगा कि वह स्पीड से ही बीट हो गए. गेंद पहले निकल गई और बल्ला उनका बाद में आया! एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में सिर्फ तीन ही रन बना सके रोहित से एक ऐसे समय बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही ही, जब टीम इंडिया पहली पारी में 157 रन की बढ़त खो चुकी थी, तो दूसरी पारी में बाकी विकेट भी जल्द ही गिर गए थे. लेकिन इस बार भी रोहित दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सके, तो सोशल मीडिया का गुस्सा उन पर फूटा है. और यह बहुत हद तक जायज भी दिख रहा है क्योंकि इन पलों में तो उनका चरम पूरी तरह से उनसे जुदा दिखाई पड़ रहा है. इस बात पर बहस की जा सकती है, लेकिन यह भी एक बड़ा धब्बा है, जो रोहित पर हमेशा लगा रहेगा. मतलब विदेशी जमीं पर कोई बड़ी पारी

I am 23 years old watching Cricket since 2007 and I have never seen Rohit Sharma stepping up for India outside India #INDvAUS pic.twitter.com/NewO4wFiMT — Aarav (@sigma__male_) December 7, 2024

कोई शक नहीं कि यहां से इस तरह की मांग की आवाज और बुलंद ही होगी

Like this Post if you think Rohit Sharma should retire pic.twitter.com/CsamOBqDg2 — Krishna. (@KrishVK_18) December 6, 2024

एक लंबे ब्रेक के बाद बिना स्तरीय मैच प्रैक्टिस के बिना ऑस्ट्रेलिया जमीं पर रन बनाना बहुत ही मुश्कि है

आप तंज पढ़िए और इसका मर्म समझिए..