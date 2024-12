Aus vs Ind 2nd Test: "इस खिलाड़ी की ऑस्ट्रेलिया में रोहित से बेहतर विरासत", पहली पारी में फ्लॉप होने के बाद फैंस भारतीय कप्तान पर भड़के

पर्थ में पहले टेस्ट में कंगारुओं को 295 रन से मात देने के बाद करोड़ों भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे थे कि शुक्रवार से शुरू हुए टेस्ट मैच में टीम इंडिया एक बार फिर से पिंक-बॉल से प्रचंड वार करेगी. लेकिन जो पहले दिन हुआ, वह सभी को निराश कर गया. रोहित के रणबांकुरे बल्ले और गेंद दोनों के साथ ही पहले दिन मेजबानों से पिछड़ गए. ब्रेक के बाद नियमित कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) फिल से इलेवन का हिस्सा बने, लेकिन वह काफी देर जूझने के बाद सिर्फ तीन ही रन बना सके, तो सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए. आप देखिए अब उन्हें फैंस से क्या-क्या सुनना पड़ रहा है.

आप देखिए कि फैंस के एक वर्ग ने कैसे सवाल पूछना शुरू कर दिया है

Like this Post if you think Rohit Sharma should retire pic.twitter.com/CsamOBqDg2

यह फैन तुलना के लिए बहुत ही गजब उदाहरण लेकर आए हैं. क्या आपने इन खिलाड़ियों को पहचाना. चलिए थोड़ा रिसर्च कीजिए!

इस प्रशंसक ने बहुत ही सख्त कमेंट किया है. लेकिन इस बात को लेकर बहस तो की ही जा सकती है

No way Nitish Kumar Reddy has a better Test Legacy in Australia than Rohit Sharma 😭😭 #INDvsAUS pic.twitter.com/gvDua2s4Zi

यहां मजे लेने वाले भी लोग हैं. हां तरीके जरूर अपने-अपने हैं

ऐसे मैसेज पोस्ट करने वालों की संख्या अच्छी-खासी है

Can't do opening

Can't play at middle

Can't stay fit

Can't handle captaincy



It's time for Rohit Sharma to Retire & Free that 1 spot. My respect will be doubled up after your retirement. pic.twitter.com/iX81Eri2Ov