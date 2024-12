Rishabh Pant: अब ऋषभ पंत का जेवलिन थ्रो शॉट हुआ तूफान सा वायरल, फैंस और पूर्व दिग्गज हैरान

Rishabh pant's jevlin throw shot: कुछ साल पहले भारतीय क्रिकेट में एमएस धोनी (MS Dhoni) का हेलीकॉप्टर शॉट प्रचलन में आया, तो यह खेल में आकर्षण का नया आयाम लेकर आया. धोनी के बाद और कई क्रिकेटरों ने हेलीकॉप्टर शॉट खेलना शुरू कर दिया. वास्तव में, हालिया सालों में टी20 खेल के और विकसित होने के साथ ही ऐसे नए-नए शॉट देखने को मिले कि क्रिकेट जगत ने दांत तले उंगली दबा ली. इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले जा रहे पिंक-बॉल टेस्ट के दूसरे दिन ऋषभ पंत के बल्ले से ऐसा शॉट निकला कि फैंस ने इस पर "जेवलिन-थ्रो शॉट" की मुहर लगा दी. पिछले दिनों ऋषभ पंत के बल्ले से फॉलिंग स्वीप स्कूप देखने को मिले, तो शनिवार को बोलैंड के खिलाफ रिवर्स स्कूप देखने को मिला. यह शॉट पूरी तरह से पंत के बल्ले पर नहीं आया, वर्ना यह चौके की जगह छक्का होता. लेकिन जिस शैली में पंत ने यह शॉट लगाया, तो उसे ऐसा लगा कि मानो पंत भाला फेंक रहे हों. उनके इस शॉट ने जेवलिन थ्रोअर की याद दिला दी. आप देखिए कि फैंस इस शॉट को लेकर कैसे-कैसे कमेंट किए. निश्चित तौर पर ऋषभ पंत के इस शॉट का वैज्ञानिक स्तर पर विश्लेषण होने ही चाहिए

भारत के तीन विकेट गिर गए, लेकिन आप पंत का साहस देखिए...

जेवलिन थ्रो शॉट को और स्पष्टता के साथ देखें

Those who are praising Rishabh, if he had got out playing such a shot, they would have criticizing him, but what I like about him is that no matter how many people or big names troll his shots, he always backs himself



