नितीश रेड्डी के तूफानी रिवर्स स्कूप छक्के ने लूट लिए दिग्गजों के दिल, गावस्कर ने कह दी युवा के बारे में बड़ी बात

Aus vs Ind 2nd Test: पिंक-बॉल ने शुक्रवार से एडिलेड में शुरू हुए डे-नाइट टेस्ट मैच (Aus vs Ind 2nd Test) के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों के चेहरे पीले कर दिए, लेकिन एक भारतीय जांबाज ऐसा भी रहा, जिसने अपने प्रचंड शॉटों से दिल लूट लिए, तो महान सनी गावस्कर को एक बार को सहजा विश्वास ही नहीं हुआ. जी हां, दूसरे टेस्ट के पहले दिन यह निचले क्रम में तूफानी बैटिंग करने वाले नितीश रेड्डी (Nitish Reddy) रहे, जिन्होंने कंगारू पेसरों से पलों की लड़ाई जीत ली. सातवे नंबर पर बैटिंग करने उतरे नितीश ने 54 गेंदों पर 3 चौकों और इतने ही छक्कों से 42 रन बनाए. यह निचले क्रम में नितीश का उपयोगी योगदान ही था कि टीम इंडिया 180 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही. लेकिन उनकी पारी से इतर नितीश के अति साहसी शॉट थे, जिसने कंगारू बॉलरों को बगलें झांकने पर मजबूर कर दिया. और ऐसा ही शॉट नितीश ने पेसर के खिलाफ खेला, जिसे आम तौर पर स्पिनर के खिलाफ खेलते हुए भी बल्लेबाज झिझकते हैं, लेकिन जब सामने नितीश या पंत जैसे बल्लेबाज हों, तो फिर कुछ भी हो सकता है.

