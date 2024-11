Aus vs Ind 1st Test: "बचना ऐ बल्लेबाजों, लो मैं आ गया...", इस भारतीय पेसर ने टन्न से उड़ाई डंडी, तो झूम उठा सोशल मीडिया

मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को शुरू हुई पांच टेस्ट मैचों की सीरीज (Aus vs Ind) के पहले दिन टीम इंडिया ने मेजबान बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए. भारतीय पेसरों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के सभी सात विकेट बांटे. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने सबसे ज्यादा चार, मोहम्मद सिराज ने दो और हर्षित राणा (Harshit Rana) ने एक विकेट लिया. निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा बुमराह के "डंक" के सबसे ज्यादा चर्चे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर पहला टेस्ट मैच खेल रहे दिल्ली के ऑलराउंडर हर्षित राणा (Harshit Rana) के भी जोर-शोर से चर्चे हैं. इसकी वजह है राणा का साल 2023 विश्व कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे ट्रेविस हेड को इस अंदाज में आउट किया कि देखते ही देखते यह विकेट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

हर्षित राणा की फैन फॉलोइंग में उछाल आना शुरू गया है

करोड़ों फैंस कोे इस विकेट ने पैसा वसूल मजा प्रदान किया

Harshit Rana you rockstar. Got the most important wicket of Travis Head. We're aliveeeeeeeee. pic.twitter.com/uD7ebRAWWV — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) November 22, 2024

इस फैन के कमेंट को देखिए कि कहां का रिश्ता कहां से जोड़ रहा है

Harshit Rana cleaning up the man who destroyed India in WTC Final & WC Final



I can't see anyone shouting Gautam Gambhir promotes KKR players?



Gambhir is a much better coach than Dravid & Shastri. The only thing he lacks is a good PR.#INDvsAUS pic.twitter.com/MJqcKfxPOj — Anurag™ (@Samsoncentral) November 22, 2024

इस फैन ने बहुत ही अहम पहलू पर सभी का ध्यान दिलाया है

🎙️Wasim Akram :



Looking at Harshit Rana's first-class average, it doesn't seem like he is a No. 9 batsman. pic.twitter.com/nP54m3IBFe — KKR Karavan (@KkrKaravan) November 22, 2024

लीजिए..यह फैन तो इस गेंद को बॉल ऑफ द डे करार दिया है