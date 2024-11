Aus vs Ind 1st Test: स्टॉर्क ने दिया था राणा को ताना, जायसवाल ने स्टाइल में दिया करारा जवाब

Yashasvi Jaiswal gives reply in style: पर्थ में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (Aus vs Ind 1st Test) में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन अगर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने कंगारुओं के तोते उड़ाए थे, तो दूसरे दिन शनिवार को यही काम लेफ्टी यशस्वी जायसवाल (Jaiswal's befitted reply) ने किया. शनिवार के खेल का आकर्षण का केंद्र ज्यादातर समय जायसाल ही रहे. खेल में कई मौके ऐसे आए, जब उन्होंने पलों पर शानदार अंदाज में कब्जा किया. कई मौके ऐसे रहे, जब उनके और कंगारू बॉलरों के बीच गहमागहमी देखने को मिली, लेकिन इन तनाव भरे पलों पर जायसवाल ने बल्ले से करारा जवाब दिया. साथ ही, जायसवाल ने मिचेल स्टॉर्क के हर्षित राणा (Harshit Rana) पर कसे तंज का भी स्टाइल में जवाब लिए. यह बताता है कि जायसवाल अपने किसी साथी पर कसे गए ताने को न केवल भूलते हैं, बल्कि वह इस पर पलटवार करना भी बखूबी जानते हैं.

स्टार्क का यह ताना भूले नहीं जायसवाल

दरअसल पहले दिन हुआ यह था कि जब जब मिचेल स्टॉर्क के खिलाफ हर्षित राणा गेंदबाजी कर रहे थे तो इस लेफ्टी पुछ्ल्ले ने राणा को कहा, "मैं तुमसे तेज गेंदबाजी करता हूं". स्टार्क ने ऐसा तब कहा था कि जब वह राणा की एक गेंद पर गच्चा खा गए थे. इस पर हर्षित बिना कुछ बोले ही मुस्काराकर वापस रन-अप की और लौट गए थे, लेकिन यशस्वी ने यह ताना दिल में बसा लिया. और इसका जवाब जायसवाल ने बहुत ही उम्दा जवाब में दिया.

जवाब हुआ सोशल मीडिया पर वायरल

दरअसल खास पलों में जायसवाल के बल्ले और स्टार्क की गेंद के बीच अच्छी लड़ाई चल रही थी. इसी दौरान जायसवाल ने स्टार्क की गेंद पर स्कवॉयर लेग के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ा, तो इन्हीं पलों में राणा पर कसे तंज पर कहा-"आपकी गेंद काफी धीमी आ रही है." जायसवाल का जवाब देने का अंदाज देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. करोड़ों भारतीय फैंस को जायसवाल का यह अंदाज बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है. युवा फैंस यशस्वी के इस वीडियो को जोर-शोर से लाइक कर रहे हैं, इसे शेयर कर रहे है.ं

यह तस्वीर सबकुछ कहने और बताने के लिए काफी है

वास्तव में जायसवाल का यह छक्का कंगारुओं पर दूसरे दिन किसी चांटे से कम नहीं था. यह चांटे रूपी प्रतीक ही था