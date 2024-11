Aus vs Ind 1st Test: बुमराह की अगुवाई ने भारतीय बॉलरों ने कंगारुओं के उड़ाए होश, इस सुपर रिकॉर्ड की दहलीज पर पहुंचे जस्सी

Bumrah is on the verge of super record: टीम इंडिया ने पर्थ (Perth) में शुक्रवार से मेजबानों के खिलाफ शुरू हुई पांच टेस्ट मैचों की सीरीज (Aus vs Ind) के पहले ही दिन बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया कि हर कोई न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया हार को ज़हन से निकाल दे. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनने के बाद 150 रन पर सिमटने के बाद कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की अगुवाई में भारतीय टीम ने कंगारुओं पर ऐसा पलटवार किया, जो इस मैच में ही नहीं, बल्कि आगे सीरीज में भी खासा निर्णायक साबित हो सकता है. पहले दिन का खेल खत्म होने की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया ने 67 रन पर ही 7 विकेट गंवा दिए. और ऑस्ट्रेलिया के इस बुरे हाल पर सबसे बड़ा किया जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने.

बुमराह ने मेजबान बल्लेबाजों के दांत बुरी तरह खट्टे करते हुए 10 ओवरों में ही 4 विकेट चटकाए तो मोहम्मद सिराज ने दो और पहला टेस्ट खेल रहे हर्षित राणा ने 1 विकेट लिया. यहां से लग रहा है कि अगर कंगारू सौ से पहले ही सिमट जाते हैं, तो हैरानी की बात बिल्कुल भी नहीं होगी. बहरहाल, इस प्रदर्शन के बाद जस्सी एक स्पेशल रिकॉर्ड के मुहाने पर खड़े हैं.

जस्सी का रिकॉर्ड समझो बन ही गया!

जस्सी पहले टेस्ट की पहली ही पारी में "पंजा" जड़ने से सिर्फ एक ही विकेट दूर हैं. और ऐसा करते ही है वह भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा पांच विकेट लेने के मामले में इशान किशन और जहीर खान की बराबरी कर लगेंगे. और वह संयुक्त रूप से भारत के 9वें गेंदबाज बन गए हैं. इस मामले में आर. अश्विन (25) टॉप पोजीशन पर हैं. इन दोनों ही पूर्व क्रिकेटरों ने 11 बार इस कारनामे को अंजाम दिया है, लेकिन जहां जहीर ने 92 और इशांत ने इसके लए 105 टेस्ट लिए, तो बुमराह का यह 41वां ही टेस्ट, जो उनकी काबिलयित के बारे में सबकुछ कहने और बताने के लिए काफी है. सभी को पूरा भरोसा है कि बुमराह दूसरे दिन शनिवार को पंजा जड़ देंगे और वह दिन ज्यादा दूर नहीं, जब वह इस मामले में आठवें स्थान पर काबिज पूर्व ऑफ स्पिनर सुभाष गुप्ते को भी इसी सीरीज में पीछे छोड़ सकते हैं, जिन्होंने पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा चौदह बार किया है और वह भारतीयों में आठवें नंबर के गेंदबाज हैं.