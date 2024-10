IND vs BAN: अश्विन ने रचा इतिहास, वसीम अकरम को पछाड़ कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Ravichandran Ashwin in WTC 2023-25: कानपुर टेस्ट मैच (IND vs BAN Kanpur Test Match) के पांचवें दिन अश्विन ने मोमिनुल हक को केएल राहुल के हाथों कैच कराकर बांग्लादेश को तीसरा झटका दिया. मोमिनुल हक केवल 2 रन ही बना सके. अबतक अश्विन ने अपनी गेंदबाजी से कमाल कर दिखाया है. बता दें कि अश्विन अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के सर्किल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. ऐसा कर अश्विन ने जोश हेजलवुड को पछाड़ा गिया है. हेजलवुड ने WTC 23-25 में कुल 51 विकेट अबतक चटकाए हैं. वहीं अब अश्विन के नाम 53 विकेट दर्ज हो गए हैं. (Most Wicket in WTC 23-25)

अश्विन ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने

इसके अलावा अश्विन दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं जिनके नाम WTC की तीनों चक्र में 50 या उससे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज हो.

रविचंद्रन अश्विन का WTC में परफॉर्मेंस

पहला चक्र: 14 मैच, 71 विकेट, पारी में बेस्ट प्रदर्शन- 7/145

दूसरा चक्र: 13 मैच, 61 विकेट, पारी में बेस्ट प्रदर्शन- 6/91

तीसरा चक्र: 10* मैच, 52* विकेट, पारी में बेस्ट प्रदर्शन- 7/71

WTC के इतिहास में अबतक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया)- 187

रविचंद्रन अश्विन (भारत)- 183*

पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया)- 175

मिशेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)- 147

स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड)- 134

वसीम अकरम से निकले आगे

इसके अलाव अश्विन एशिया में खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 3+ विकेट हॉल करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. ऐसा कर अश्विन ने वसीम अकरम को पछाड़ दिया है. अश्विन ने एशिया में अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 बार 3 प्लस विकेट हॉल करने में सफल हो गए हैं. वहीं, कुंबले ने अपने करियर में 102 बार ऐसा कारनामा किया है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में एशिया में सबसे ज़्यादा 3+ विकेट हॉल

167 - मुथैया मुरलीधरन

102 - अनिल कुंबले

100 - रविचंद्रन अश्विन

76 - वसीम अकरम

74 - रंगना हेराथ

ऐसे आउट हुए मोमिनुल हक

अश्विन की लेग स्टंप पर गुड लेंथ गेंद थी लेग साइड पर शॉट मारने की कोशिश में गेंद ने बल्ले का टॉप ऐज लिया और सीधा लेग स्लिप में खड़े केएल राहुल के पास चली गई. राहुल ने आसान सा कैच लपककर मोमिनुल को पवेलियन भेज दिया है.

रोहित की कप्तानी से गदगद हुए सुनील गावस्कर

जब अश्विन ने पहली पारी के शतकवीर मोमिनुल को गेल स्लिप में कैच आउट कराया तो भारत के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने कमेंट्री करते हुए रोहित शर्मा की तारीफ की, गावस्कर ने कहा, "रोहित शर्मा की कप्तानी शानदार रही. वह पूरी तरह से श्रेय के हकदार हैं, उन्होंने मोमिनुल जैसे खिलाड़ी के लिए लेग स्लिप लगाई, जो स्वीप शॉट बहुत खेलते हैं."

बता दें कि कानपुर टेस्ट मैच में पहले तीन दिन बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया था. पहले दिन केवल 35 ओवर का ही खेल हो सका था. उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी. वहीं, चौथे दिन बांग्लादेश ने पहली पारी में 233 रन बनाए थे जिसके बाद भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी थी. भारत ने पहली पारी के आधार पर 52 रन की बढ़त बनाई थी.