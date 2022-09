'गद्दार' और 'खालिस्तानी' कहने वाले ट्रोलर्स को अर्शदीप सिंह ने ऐसे दिया "दोहरा जवाब"

कंगारू दिग्गज मार्क वॉ ने चुने T20 World Cup 2022 के 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, इस भारतीय को भी दी जगह

8 रन बनाते ही ‘गब्बर' का यह बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे सूर्यकुमार यादव

पहले तो अर्शदीप ने एक ही ओवर में तीन विकेट चटकाकर मेहमानों की गाड़ी पटरी पर चढ़ने से पहले ही उतारकर ट्रोलर्स को पहला जवाब दिया. इसके बाद उन्होंने वह जवाब दिया, जिससे वह निशाने पर आए थे. अर्शदीप ने चाहर की गेंद पर थर्डमैन पर रीले रोसोव का ऐसा बेहतरीन कैच पकड़ा कि सभी की आंखें खुली रह गयीं. और कैच पकड़ने के बाद धवन की स्टाइल में जांघ पर हाथ मारकर उन्होंने फैंस की ओर हाथ से इशारा कर बताया कि उन्हें मुश्किल कैच लपकना बखूबी आता है.

The dominance of Arshdeep Singh and Deepak Chahar in the first 15 balls. pic.twitter.com/tAMXzueynT

आपको याद ही होगा कि इससे पहले पिछले दिनों समाप्त हुए एशिया कप में जब पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने आसिफ अली का कैच छोड़ दिया था, उसके बाद भारत के इस बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ को जमकर ट्रोल किया गया था. यहां तक कि अर्शदीप के विकिपीडिया अकाउंट पर खालिस्तानी शब्द तक जोड़ दिया गया था. जिसके बाद भारत की पूरी टीम पूर्व क्रिकेटर्स समेत हर कोई अर्शदीप सिंह के बचाव में उतर आया था. लेकिन अब खुद अर्शदीप सिंह ने एक ओवर एक के बाद एक तीन बल्लेबाज़ों को आउट कर ये अपने ट्रोलर्स को मुंहतोड़ और दोहरा जवाब दिया है. उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी पारी को जमने से पहले ही हत्थे से उखाड़ दिया. और यह भी मैसेज दे दिया कि वह टी20 विश्व कप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

