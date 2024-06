पाकिस्तान का अगला कप्तान किसे होना चाहिए ? पूर्व दिग्गज एंडी फ्लावर ने दिया जवाब

Who should be the next captain of Pakistan : टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम (Pakistan team) पहले ही राउंड से बाहर हो गई है, जिसके बाद अब कयास लग रहे हैं कि बाबर आजम (Babar Azam) की कप्तानी जाएगी. कुछ पाकिस्तानी दिग्गजों का मानना है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अब कप्तानी में बदलाव होनी चाहिए. वहीं, अब जिम्बाब्वे के पूर्व दिगग्ज एंडी फ्लावर ने भी बाबर की कप्तानी जाएगी या नहीं, इसको लेकर रिएक्ट किया है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो के साथ बात करते हुए एंडी फ्लॉवर ने उस पाकिस्तान खिलाड़ी का नाम बताया है जिसे पाकिस्तानी टीम का अगला कप्तान होना चाहिए.

एंडी फ्लॉवर ने अपनी बात रखते हुए कहा, "जहां तक ​​नेतृत्व का सवाल है, शादाब खान दौड़ से बाहर हैं क्योंकि उनका खेल आगे नहीं बढ़ रहा है. मुझे नहीं लगता कि वे शाहीन के साथ वापस जाएंगे, ऐसे में आपको पास मोहम्मद रिजवान ही विकल्प के रूप में बचे हैं. मुझे लगता है कि रिजवान एक बेहतरीन कप्तान साबित हो सकते हैं. उसके पास बड़ा दिल है और ईमानदारी है और लोग उसका अनुसरण करते हैं..मुझे लगता है कि वह उनके लिए एक सही विकल्प हैं."

पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, " उन्होंने विश्व कप से ठीक पहले कुछ काफी क्रांतिकारी बदलाव किए..पाकिस्तानी बोर्ड ने बाबर को कप्तान के रूप में वापस लाया और शाहीन को हटा दिया.. उन्होंने मोहम्मद आमिर के साथ-साथ इमाद वसीम को भी टीम में वापस बुलाया. टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले बड़े बदलाव हुए, लेकिन मुझे लगता है कि इन बदलावों को होना चाहिए था."

वहीं, कोच गैरी कर्स्टन को लेकर भी एंडी फ्लॉवर ने बात की और कहा, "एक नए कोच के रूप में गैरी कर्स्टन के लिए यह कितनी कठिन शुरुआत थी, वह स्पष्ट रूप से टीम को एक साथ अभी नहीं ला पाए हैं. उनके पास ज्यादा समय नहीं था. लेकिन मुझे उम्मीद है कि कर्स्टन आगे अच्छा कर पाएंगे."