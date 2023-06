वेस्टइंडीज क्रिकेट के नए 'संकटमोचक', ब्रायन लारा के फैन ने डेब्यू वनडे मैच में ही कर ली 'WORLD RECORD' की बराबरी

बता दें कि इन दो बल्लेबाजों के अलावा दुनिया में ऐसा तीसरा कोई बल्लेबाज नहीं है जिसने अपने डेब्यू वनडे मैच में 30 गेंद से कम गेंद खेलकर अर्धशतक जमाने का कमाल किया हो. वहीं, ईशान किशन ने अपने पहले वनडे मैच में 33 गेंद पर अर्धशतक जमाने में सफल रहे थे.

Alick Athanaze ने यूएई के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 45 गेंद पर 65 रन की पारी खेली जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे. अथानाज़े ने 144.44 की स्ट्राइक रेट के साथ 65 रन बनाए और गेंदबाजों की खूब धुनाई की थी. यह मैच वेस्टइंडीज की टीम 4 विकेट से जीतने में सफल रही थी.

डेब्यू वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज

क्रुणाल पंड्या, 26 गेंद पर vs इंग्लैंड, 2021

एलिक अथानाज़े, 26 गेंद पर vs यूएई, 2023

ईशान किशन, 33 गेंद पर vs श्रीलंका 2021

रोलैंड बचर, 35 गेंद पर vs ऑस्ट्रेलिया 1980

जॉन मॉरिसन, 35 गेंद पर vs न्यूजीलैंड 1990

बता दें वनडे सीरीज में यूएई के खिलाफ तीनों वनडे मैच में वेस्टइंडीज की टीम को जीत मिली थी. पहले वनडे में यूएई को वेस्टइंडीज ने 7 विकेट, दूसरे वनडे में 78 रनों से और फिर तीसरे वनडे में 4 विकेट से हराकर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया.

