PAK vs ENG: जो रूट ने तोड़ा एलिस्टेयर कुक का महारिकॉर्ड, पूर्व कप्तान ने ऐसे किया रिएक्ट

PAK vs ENG, Alastair Cook vs Joe Root: मुल्तान टेस्ट मैच में जो रूट ने इतिहास रच दिया है, रूट इंग्लैंड की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर रूट ने एलिस्टेयर कुक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बता दें कि कुक ने जैसे ही यह रिकॉर्ड तोड़ा उस समय कुक का रिएक्शन देखने लायक था. कुछ के चेहरे पर खुशी थी. बता दें कि लंच के समय जब रूट पवेलियन की ओऱ जा रहे थे तो कुक उनके पास गए और उन्हें गले लगाकर उनको मुबारकबाद दी है. (PAK vs ENG, 1st Test)

Sir Alastair Cook paying tribute to @root66 on Test Match Special now.



Root beating Cook's run scoring record this morning.#BBCCricket #PAKvENG pic.twitter.com/5JFMTDUGHy — Test Match Special (@bbctms) October 9, 2024



रूट ने मुल्तान में पहले टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ़ 71 रन बनाकर कुक ने 12,472 टेस्ट रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. 33 साल के रूट, जो अपना 147वां टेस्ट खेल रहे हैं, उन्होंने कुक से 14 टेस्ट कम खेलकर उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है. कुक अब वह सर्वकालिक सूची में पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने साल 2012 में नागपुर में भारत के खिलाफ़ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. अब तक कुक 34 टेस्ट शतक लगा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ़ उनका सर्वोच्च स्कोर 254 रन है.

इंग्लैंड के लिए रिकॉर्ड 64 टेस्ट मैचों में कप्तानी करने वाले रूट अब केवल भारत के राहुल द्रविड़, साउथ अफ्रीका के कैलिस, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग और भारत केही सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं, 200 टेस्ट खेलने वाले दिग्गज तेंदुलकर ने टेस्ट में 15,921 रन बनाए हैं. सचिन नंबर वन पर हैं.

अब रूट के सामने सचिन के टेस्ट रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की चुनौती है. रूट अगर अगले कुछ सालों में इसी तरह की फॉर्म में बने रहे तो वह इस आंकड़े को पार कर सकते हैं.

इस समय रूट अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं . साल 2023 की शुरुआत से अब तक उनका औसत 61 का रहा है.