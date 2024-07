संन्यास के बाद कोहली ले सकते हैं या बड़ा फैसला, इन 4 घटनाक्रमों से उठा यह बड़ा सवाल

विश्व विजेता टीम इंडिया (India) वीरवार सुबह भारत की जमीं पर पैर रखने के बाद से आधी रात तक जश्न के सराबोर में रही, लेकिन करोड़ों फैंस तब हैरान रह गए, जब पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) सुबह-सुबह करीब छह बजे इंग्लैंड के लिए रवाना होगा. पूर्व कप्तान अब कुछ समय पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी और बेटे के साथ इंग्लैंड में गुजारेंगे. हालिया समय में घटनाक्रम ऐसे रहे हैं, जिससे एक बड़े वर्ग के बीच यह राय और चर्चा काफी पहले से ही होनी शुरू हो गई है कि विराट कोहली संन्यास बाद परिवार संग इंग्लैंड में ही बस जाएंगे. इस पनपते विचार के पीछे आपको घटनाक्रमों के बारे में भी बता देते हैं.

यूं तो कोहली परिवार संग कई बार लंदन में समय गुजराते दिखाई पड़े है. लेकिन साल दिसंबर 2023 में कोहली ने परिवार के साथ समय गुजारने के लिए ब्रेक लिया. कोहली और अनुष्का रेस्त्रां में दिखाई पड़े, तो इस साल ही फरवरी में कोहली बेटी के साथ लंदन में और बाहर देखे गए. कुछ दिन बाद ही कोली ने बेटे अकाय के जन्म की घोषणा की. फिर से कोहली बेटी के साथ रेस्त्रां में दिखे और यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

