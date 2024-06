AFG vs IND: "मुझे रोहित से बड़ा...", फिर से "उल्टे फंदे" में फंसे कप्तान रोहित, तो सोशल मीडिया ने लिया निशाने पर

आखिर जिसका डर करोड़ों भारतीय फैंस को था, वही ही हुआ! जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में अफगानिस्तान के खिलाफ (Afg vs Ind) से पहले से ही रोहित के "उल्टे फंदे" में फंसने की चर्चा थी. उनके रिकॉर्ड के बारे में बातें हो रही थीं, पिछले मैच में सौरभ नेत्रवलकर (Saurabh Netravalkar) के खिलाफ आउट होने की बातें थी. और ये चर्चा खत्म भी नहीं हुई थी कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) फिर से लेफ्टी पेसर के जाल में फंस गए. रुक कर आ रही गेंदों पर जरुरत से ज्यादा ताकत लगाने की जिद यह रही कि भारतीय कप्तान को एक बार फिर से टाइमिंग नहीं मिली. फजलहक फारूकी (Fazalhaq Farooqi ) की प्लानिंग जीत गई, रोहित का रवैया हार गया, करोड़ों फैंस निराशा में डूब गए. और सोशल मीडिया पर भारतीय कप्तान की खिंचाई जमकर चल रही है. निश्चित तौर पर लेफ्टी पेसरों के खिलाफ रोहित की मनोदशा कुछ ऐसी ही है

Rohit Sharma when he sees a bowler throwing a ball with his left arm pic.twitter.com/rlYRyEK9w9