Afg vs Ban: मानो पूरा अफगानिस्तान सड़कों पर, यह जश्न विश्व कप जीतने से कम नहीं, तस्वीरें रोमांचित कर देंगी

Afghanistan creates history: मंगलवार को जो विश्व क्रिकेट में देखने को मिला, वह शायद पहले कभी देखने को नहीं मिला! इस बड़े वैश्विक मंच और जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 9 रन से हराकर पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया सहित बांग्लादेश को पटखनी देकर विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया. और टीम राशिद सेमीफाइनल में पहुंची, तो अफगानिस्तान में सड़कों पर आलम देखने लायक है, जिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों साफ देखा जा सकता है. हालत यह है कि प्रशासन को जश्न मना रही भीड़ को हटाने के लिए वाटर ब्रिगेड से पानी की तेज बौछार कराई जा रही है, लेकिन लोग तभी भी टस से मस नहीं हो रहे हैं. और यह हाल अकेले काबुल का नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों का है. अलग-अलग प्रांतों के लगातार तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं, जो इस सेमीफाइनल में पहुंचने को टीम की खिताबी जीत से बयां नहीं कर रहे.

अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद देखिए कि अफगानिस्तान की सड़कों पर यह कैसा गजब का जश्न मन रहा है. प्रशासन तमाम उपाय लोगों को हटाने के कर रहा है. पर फैंस ने मानो कह दिया है कि अब तो पार्टी यूं ही चलेगी

People on the streets of Afghanistan are celebrating the historic cricket victory that secures Afghanistan's place in the World Cup semifinals 🇦🇫 pic.twitter.com/yYS62gN0Yx