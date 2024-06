Afg vs Aus: "जिस दिन गिरा देंगे...", बड़े उलफेटर के बाद अफगानिस्तान के भारतीय मेन्टॉर अजय जडेजा ने कह दी बड़ी बात

जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में उलटफेर का सिलसिला जारी है. बीच में एक छोटा सा गैप आया था, इसे अफगानिस्तान (Afghanistan vs Australia) ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से हराकर अच्छी तरह से भर दिया. और अफगानी टीम की अप्रत्याशित जीत के बाद पूरे क्रिकेट जगत में इस मुकाबले के जोर-शोर से चर्चे हैं. यहां से इस टीम को वह टॉनिक मिल गया है, जिससे वह जारी टूर्नामेंट में कुछ भी कर सकती है. इस हार के बाद अब ऑस्ट्रेलिया को सोमवार को भारत (Ind vs Aus) के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे क्रिकेट जगत में इस देश के चर्चे हैं, तो चर्चा टीम के भारतीय मेन्टॉर और पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा के भी हैं, जिन्होंने अपनी सेवा के बदले कोई भी फीस नहीं ली है.

I already said - "Jis Din Gira Denge, Us Din Ye (Afghanistan 🇦🇫) Badi Team ho jaegi"



Lo Phir Australia 🇦🇺 ko bhi gira diya, Congratulations @ACBofficials , many more to come 🇦🇫#AUSvsAFG pic.twitter.com/SMqJSGVBhM