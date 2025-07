गिल-जडेजा नहीं, एडम गिलक्रिस्ट ने इस खिलाड़ी को बताया तीनों फॉर्मेट में दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज

Adam Gilchrist on World Best Batter in All Format: विश्व क्रिकेट में तो वैसे कई ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में धूम मचाया है लेकिन उसमे से भी एक बेस्ट बल्लेबाज को चुनना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है, मगर इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने बताया है की उनकी नजर में वो खिलाड़ी कौन है जो तीनों ही फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है. गिलक्रिस्ट ने इस बीच टीम इंडिया के रन चेज मशीन विराट कोहली (Adam Gilchrist Picks Virat Kohli As Best All Format Batter in the World) को तीनों फॉर्मेट में दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज बताया है. भारत-इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज के बीच एडम गिलक्रिस्ट के बयान ने क्रिकेट फैंस के दिलों हलचल मचा दी.

विराट हालांकि साल 2024 में टीम इंडिया के टी20 चैंपियन बनने के बाद रोहित शर्मा के साथ ही संन्यास का ऐलान कर दिया था और इस साल इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया. मगर वो वनडे क्रिकेट में खेलते हुए अभी नजर आएंगे.

विराट कोहली ने तीनों ही फॉर्मेट में पिछले 15 साल में दुनिया के सबसे सफल और प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज रहे हैं. विराट ने तीनों ही फॉर्मेट में भारत को अकेले दम पर कई यादगार मैच में जीत दिलाई है. विराट ने 123 टेस्ट में 30 शतक लगाते हुए 9,230 रन, 302 वनडे में 51 शतक लगाते हुए 14,181 रन और 125 टी20 में 1 शतक और 38 अर्धशतक लगाते हुए 4,188 रन बनाए हैं.