Yuvraj Singh: "जीरो पर आउट होने के बाद...", युवराज सिंह को लेकर अभिषेक शर्मा के बयान ने किया हैरान

Abhishek Sharma on Yuvraj Singh: भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने खुलासा किया कि जिंबॉब्वे के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण मैच में जब वह शून्य पर आउट हो गए थे तो उनके मेंटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh Happy on Abhishek Sharma duck vs ZIM) काफी खुश थे क्योंकि इस पूर्व ऑलराउंडर का मानना था कि यह अच्छी शुरुआत है. अभिषेक भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करते हुए खाता नहीं खोल पाए थे. जिंबॉब्वे ने यह मैच 13 रन से जीता. अभिषेक (Abhishek Sharma Century vs Zimbabwe) ने हालांकि शानदार वापसी करके दूसरे मैच में 47 गेंद पर 100 रन बनाए जिससे भारत यह मैच 100 रन से जीतने में सफल रहा.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें अभिषेक ने कहा,‘‘मैंने कल (शनिवार) को उनसे (युवराज) बात की और मैं नहीं जानता कि जब मैं शून्य पर आउट हुआ तो वह क्यों बहुत खुश थे. उन्होंने कहा कि यह अच्छी शुरुआत है लेकिन अब वह मेरे परिवार की तरह खुश होंगे और उन्हें मुझ पर गर्व होगा.'' अभिषेक ने न सिर्फ क्रिकेट मैदान पर उनका कौशल सुधारने बल्कि मैदान के बाहर भी उनका समर्थन करने के लिए भारत की 2011 की विश्व कप की जीत के नायक युवराज का आभार व्यक्त किया.

उन्होंने कहा,‘‘मैं आज जो भी हूं उसमें उनकी काफी अहम भूमिका रही है. उन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत की. उन्होंने न सिर्फ क्रिकेट मैदान पर मेरा कौशल निखारा बल्कि मैदान के बाहर की जिंदगी में भी मेरी मदद की.'' विवार को खेले गए मैच के बाद अभिषेक ने युवराज से बात की और वह इस युवा बल्लेबाज के प्रदर्शन से काफी खुश थे. युवराज ने कहा,‘‘शाबास, मुझे तुम पर गर्व है. तुम इसके हकदार थे. यह तो अभी शुरुआत है. आगे अभी इस तरह की कई पारियां खेलोगे.''