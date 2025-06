IPL 2025 Final: RCB या PBKS कौन बनेगा चैंपियन? एबी डिविलियर्स-हरभजन सिंह-आकाश चोपड़ा ने एक साथ कर दी भविष्यवाणी

Ab de Villiers Prediction on IPL 2025 Final: रजत पाटीदार की अगुआई वाली टीम और पंजाब की फ्रेंचाइजी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कैश-रिच लीग के 18वें संस्करण के फाइनल में एक-दूसरे से भिड़ेंगी और टूर्नामेंट में अपने खिताब का सूखा खत्म करने की कोशिश करेगी. आरसीबी ने पहले तीन बार इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है, जिसमें 2009, 2011 और 2016 में तीनों बार हार का सामना करना पड़ा. दूसरी ओर, पीबीकेएस ने 2014 में एक बार फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था, जब उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब के नाम से जाना जाता था, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स से मैच हार गए थे.

IPL 2025 के विजेता टीम को लेकर वैसे तो क्रिकेट पंडित पिछले कुछ दिनों से लगातार भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन मुकाबले वाले दिन जब तीन दिग्गज एक साथ भविष्यवाणी कर दें तो आप समझ सकते हैं की फाइनल का रोमांच कितना बढ़ जाता है. जी हां हम बात कर रहे हैं मिस्टर 360* एबी डिविलियर्स की और उनके साथ इस कड़ी में अगले दो नाम हैं हरभजन सिंह और आकाश चोपड़ा जिन्होंने अपने भविष्यवाणी से फैंस के दिलों की धड़कन को बढ़ाने का काम किया है.

