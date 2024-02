Yashasvi Jaiswal : प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बल्कि इस बड़े अवार्ड से नवाजे जाएंगे जायसवाल,आकाश चोपड़ा की भविष्यवाणी

Aakash Chopra prediction For Yashasvi Jaiswal, भविष्यवाणी की गई

Aakash Chopra prediction on Yashasvi Jaiswal : इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दो दोहरा शतक लगाने के बाद भी यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच (Yashasvi Jaiswal Player of The match) के खिताब से नवाजा नहीं गया जिसने फैन्स को यकीनन निराश कर दिया था. लेकिन पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने जायसवाल को लेकर भविष्यवाणी कर दी है. पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर का मानना है कि भले ही जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब नहीं जीत पाए हैं लेकिन उनके लिए उससे भी बड़ा अवार्ड इंतजार कर रहे हैं. चोपड़ा ने सोशल मीडिया मंच एक्स (X) पर एक पोस्ट शेयर किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आकाश चोपड़ा ने पोस्ट में लिखा, " भले ही जायसवाल अबतक प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब को नहीं जीत पाए हैं लेकिन वह धर्मशाला में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार लेकर जाएंगे." दरअसल इस सीरीज में जायसवाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. जायसवाल ने अबतक 545 रन बना लिए हैं. (Yashasvi Jaiswal Player of The Series)