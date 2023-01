आकाश चोपड़ा ने चुनी दूसरे टी-20 के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन, पृथ्वी शॉ को लेकर हुए कंफ्यूज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी-20 मैच

Aakash Chopra India's XI for 2nd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच लखनऊ में दूसरा टी-20 मैच (India's XI for 2nd T20I vs New Zealand) खेला जाएगा. पहला टी-20 मैच भारत हार गया था. ऐसे में सीरीज बचाने के लिए हर हाल में भारत को यह मैच जीतना होगा. बता दें कि पहले टी-20 में भारत को न्यूजीलैंड ने 21 रन से हरा दिया था. पहले टी-20 में भारत की प्लेइंग इलेवन (India Playing XI) को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे. लोगों का मानना था कि पृथ्वी शॉ को (Prithvi Shaw) प्लेइंग XI में शामिल किया जाना चाहिए था. वैसे, अब दूसरे टी-20 से पहले पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने खुद की प्लेइंग इलेवन चुनी है. अपने यू-ट्यूब चैनल पर चोपड़ा जी ने दूसरे टी-20 मैच को लेकर प्रीव्यू किया और इस दौरान प्लेइंग इलेवन को लेकर भी बात की.