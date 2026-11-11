बेटी को गोद में लेकर ड्यूटी पर लौटीं IPS अनु बेनीवाल, कई रातें जागीं, 14 KG वजन घटाया

IPS Anu Beniwal: मध्य प्रदेश कैडर की तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी अनु बेनीवाल एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनका कोई प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि मां बनने के बाद ड्यूटी पर वापसी है. जबलपुर एएसपी अनु बेनीवाल ने 10 सप्ताह की मैटरनिटी लीव के बाद अपनी नवजात बेटी को गोद में लेकर सेवा में लौटने की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि वह अपनी नन्हीं बेटी के साथ 10 सप्ताह का समय बिताने, कई रातों की अधूरी नींद और 14 किलो वजन कम करने के बाद दोबारा ड्यूटी पर लौटी हैं. उन्होंने अपनी बेटी को जीवन में प्रेम और ताकत का नया एहसास कराने के लिए धन्यवाद भी दिया. उनकी इस पोस्ट पर अधिकारियों, मित्रों और आम लोगों की ओर से बधाइयों की बाढ़ आ गई.

अगस्त में दी थी बेटी के जन्म की खुशखबरी

इससे पहले 20 अगस्त 2026 को अनु बेनीवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर चार तस्वीरें साझा कर बेटी के जन्म की जानकारी दी थी. तस्वीरों में वह अपने पति और आईपीएस अधिकारी डॉ. आयुष जाखड़ के साथ नजर आई थीं. वहीं एक तस्वीर में डॉ. जाखड़ अपनी नवजात बेटी को गोद में लिए दिखाई दिए थे. पोस्ट के साथ अनु ने लिखा था कि उनकी जिंदगी में आई यह नन्हीं खुशी उन्हें बेहद सौभाग्यशाली और कृतज्ञ महसूस करा रही है. इस पोस्ट को भी सोशल मीडिया पर खूब सराहा गया था.

नौवें महीने की गर्भावस्था में दौड़कर दिया था फिटनेस का संदेश

अनु बेनीवाल ने गर्भावस्था के दौरान भी अपनी सक्रियता से लोगों का ध्यान खींचा था. जुलाई 2026 में जबलपुर में आयोजित 'रन फॉर साइबर सेफ्टी' कार्यक्रम में वह गर्भावस्था के नौवें महीने में शामिल हुईं और दौड़ लगाकर फिटनेस और जागरूकता का संदेश दिया. उनकी यह पहल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही थी.

संघर्षों के बीच तय किया UPSC का सफर

दिल्ली के पीतमपुरा की रहने वाली अनु बेनीवाल का सफर आसान नहीं रहा. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से बीएससी और एमएससी की पढ़ाई की. इसके बाद कुछ समय तक नैनोसाइंस रिसर्च से जुड़े कार्यों में भी रहीं, लेकिन उनका लक्ष्य सिविल सेवा था. UPSC की तैयारी के दौरान परिवार आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों से गुजर रहा था. पिता गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जबकि मां को भी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद अनु ने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया.

चौथे प्रयास में बनीं IPS

अनु बेनीवाल का पहला UPSC प्रयास 2018 में था, जिसमें वह प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर सकीं. दूसरे प्रयास में मेन्स तक पहुंचीं, लेकिन अंतिम चयन से चूक गईं. तीसरे प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 638 हासिल की, मगर वह उस सेवा तक नहीं पहुंच सकीं जिसकी उन्हें चाहत थी. हार न मानते हुए उन्होंने चौथी बार परीक्षा दी और ऑल इंडिया रैंक 217 हासिल कर भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुईं. उन्हें मध्य प्रदेश कैडर आवंटित किया गया और उनका आईपीएस बनने का सपना पूरा हुआ.

वायरल वीडियो से भी बटोरी सुर्खियां

पूर्व में अनु बेनीवाल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. ग्वालियर में वाहन जांच अभियान के दौरान एक चालक कथित तौर पर राजनीतिक पहचान का हवाला देकर कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा था. इस दौरान अनु बेनीवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है. वीडियो में उनका यह रुख लोगों को काफी पसंद आया और सोशल मीडिया पर उनकी प्रशंसा हुई.

IPS अधिकारी डॉ. आयुष जाखड़ से हुई शादी

अनु बेनीवाल ने मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी डॉ. आयुष जाखड़ से शादी की है. डॉ. जाखड़ मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं. वह एमबीबीएस डॉक्टर रह चुके हैं और बाद में यूपीएससी परीक्षा पास कर आईपीएस बने. दोनों अधिकारियों की जोड़ी अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहती है.

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