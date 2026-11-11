IAS Transfer: उत्तराखंड में10 आईएएस-20 PCS के तबादले, कई जिलों में बदली जिम्मेदारियां

देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 10 IAS और 20 PCS अधिकारियों के तबादले कर दिए. शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों (CDO), नगर आयुक्तों, अपर जिलाधिकारियों (ADM) और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं.

इस फेरबदल में नगर निगमों, जिला प्रशासन, पंचायतीराज, पर्यटन विकास परिषद, आईटीडीए (ITDA) और कुंभ मेला प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी प्रभावित हुए हैं. कई युवा IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं, जबकि PCS अधिकारियों को भी विभिन्न जिलों और निकायों में नई तैनाती दी गई है. सरकार के इस कदम को नगर प्रशासन, जिला प्रशासन और विकास कार्यों में गति लाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है.

10 IAS अधिकारियों के तबादले

न‍िध‍ि यादव (IAS-2017) अभिनव शाह (IAS-2019) दीपक सैनी (IAS-2020) प्रवीण कुमार (IAS-2021) अनामिका (IAS-2021) आशिमा गोयल (IAS-2022) दीपक रामचंद्र (IAS-2022) राहुल आनंद (IAS-2022) गौरी प्रभात (IAS-2023) दीक्ष‍िता जोशी (IAS-2023)

20 PCS अधिकारियों के तबादले

जीवन सिंह नगन्‍याल त्रिलोक सिंह मर्तोलिया अभिषेक त्रिपाठी रामजी शरण शर्मा तीर्थपाल सिंह जय भारत सिंह श्याम सिंह राणा नारायण सिंह नब‍ियाल विवेक प्रकाश पंकज कुमार उपाध्याय कौस्तुभ मिश्र अमृता परमार रविन्द्र सिंह बिष्ट निर्मला बिष्‍ट जितेन्द्र कुमार नूपुर वर्मा कमलेश मेहता विनोद कुमार परितोष वर्मा गोपाल राम बिनवाल



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