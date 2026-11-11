IAS Transfer: पंजाब चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, 20 आईएएस के तबादले, 6 जिलों में नए डिप्टी कमिश्नर

ias transfer punjab: पंजाब सरकार ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 20 अधिकारियों का तबादला कर दिया है. इस व्यापक बदलाव के तहत छह जिलों में नए डिप्टी कमिश्नरों (DC) की नियुक्ति की गई है. साथ ही पंजाब सिविल सेवा (PCS) के 111 अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं. पंजाब की भगवंत मान सरकार के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है. पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP), कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच मुकाबला होने की संभावना है.

मोहाली, रोपड़ और लुधियाना में बदले गए डीसी

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार पंजाब में आईएएस अध‍िकार‍ियों के तबादला आदेशों के अनुसार, एसएएस नगर (मोहाली) की डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल को रूपनगर (रोपड़) का नया डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है. वर्तमान में रूपनगर के डिप्टी कमिश्नर रहे आदित्य डाचलवाल को उनकी जगह एसएएस नगर भेजा गया है. वहीं, पटियाला के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल को लुधियाना का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है. अब तक लुधियाना में तैनात हिमांशु जैन को पटियाला की जिम्मेदारी सौंपी गई है. दोनों अधिकारियों की अदला-बदली प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है.

बरनाला और तरनतारन में भी नई नियुक्तियां

पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और खेल एवं युवा सेवाएं विभाग के निदेशक अभिजीत कपली को बरनाला का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है. उन्हें बरनाला नगर निगम के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. उन्होंने हरप्रीत सिंह का स्थान लिया है. इसके अलावा, मुख्य सचिव कार्यालय में अतिरिक्त सचिव (कोऑर्डिनेशन) और विशेष कार्याधिकारी (OSD) के रूप में कार्यरत निर्मल ओसेप्पाचन को तरनतारन का नया डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है. वे राहुल की जगह कार्यभार संभालेंगे.

PCS अधिकारियों में भी बड़ा बदलाव

आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण के साथ-साथ राज्य सरकार ने पंजाब सिविल सेवा (PCS) के 111 अधिकारियों के भी तबादले किए हैं. प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर किए गए तबादले सरकार की प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य जिलों और विभागों में कार्यक्षमता बढ़ाना है.

चुनावी साल से पहले प्रशासनिक तैयारी

पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया था. कांग्रेस को 18 सीटें मिली थीं. अब 2027 चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव कर संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में शासन और विकास कार्यों की निगरानी को और मजबूत किया जाएगा. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले प्रशासनिक मशीनरी को नए सिरे से व्यवस्थित करने की यह कवायद आगामी चुनावी गण‍ित पर भी असर डाल सकती है.



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