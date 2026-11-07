IAS Pari Bishnoi Family: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की चर्चित अधिकारी परी बिश्नोई ने अनूठे अंदाज में दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं. इस मौके पर उनकी बेटी के साथ क्यूट बॉन्डिंग देखने को मिली. एयरपोर्ट पर बेटी दौड़कर मां परी बिश्नोई के गले से लिपट गई. आईएएस परी बिश्नोई का परिवार इन दिनों इस वजह से भी चर्चा में है कि 11 नवंबर 2026 को नए घर में गृह प्रवेश होने जा रहा है. नया घर हरियाणा के हिसार जिले की मंडी आदमपुर स्थित दुकान नंबर 107 में बना है.

दीपावली पर शेयर किया भावुक वीडियो

इन दिनों देशभर में दीपावली 2026 का पर्व मनाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं के संदेशों की बाढ़ आई हुई है. इसी बीच आईएएस परी बिश्नोई ने छोटी दिवाली की शाम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी मासूम बेटी भी नजर आ रही है. पोस्ट के कैप्शन में परी बिश्नोई ने लिखा, "मेरी और मेरे परिवार की ओर से आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं." 🪔❤️✨ वीडियो पर परी बिश्नोई ने अपनी बेटी के लिए लिखा, "जैसे-जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूं, मुझे यह एहसास होता जा रहा है कि त्योहार इस बारे में हैं कि हम किसके पास घर आ रहे हैं." इस पोस्ट पर परी बिश्नोई और उनकी बेटी को खूब प्यार और शुभकामनाएं मिल रही हैं. महज 22 घंटे में इस पोस्ट को 22 हजार से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं.

ब‍िश्‍नोई परिवार 11 नवंबर को करेगा नए घर में गृह प्रवेश

बता दें कि परी बिश्नोई के पति भव्य बिश्नोई आदमपुर से पूर्व विधायक रह चुके हैं. 11 नवंबर 2026 को होने वाले गृह प्रवेश को लेकर भव्य बिश्नोई ने 30 अक्टूबर को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, "यह केवल गृह प्रवेश नहीं, अपनों के आशीर्वाद से जनसेवा के दृढ़ संकल्प में एक नए अध्याय का आरम्भ है. आप सभी से विनम्र आग्रह है कि 11 नवम्बर, प्रातः 9:15 बजे, मंडी आदमपुर सहपरिवार अवश्य पधारें. अपने स्नेह से इस मकान को घर और अपने आशीर्वाद से हमारे संकल्प को शक्ति प्रदान करें. आपका स्नेहिल इंतजार रहेगा." 🙏🏽

मंडी आदमपुर में दुकान नंबर 107 से जुड़ी है भजनलाल परिवार की विरासत

उल्लेखनीय है कि हिसार की मंडी आदमपुर स्थित दुकान नंबर 107, भव्य बिश्नोई के दादा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत की पहचान मानी जाती है. कई दशक पहले चौधरी भजनलाल ने इसी दुकान नंबर 107 से अपने कारोबार और राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी. अब इसी स्थान पर भव्य बिश्नोई के पिता और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने अपने परिवार के लिए नया आशियाना बनवाया है. बिश्नोई परिवार के इस निर्णय को उनकी "घर वापसी" के रूप में भी देखा जा रहा है. 11 नवंबर को होने वाले गृह प्रवेश को लेकर यहां तैयारियां जोरों पर हैं.

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कौन हैं आईएएस परी बिश्नोई?

बता दें कि परी बिश्नोई राजस्थान के बीकानेर जिले की नोखा तहसील के काकड़ा गांव की रहने वाली हैं. आईएएस अधिकारी परी बिश्नोई ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2019 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 30 हासिल की थी. उन्हें सिक्किम कैडर आवंटित हुआ था. मई 2026 से परी बिश्नोई सिक्किम के पाकयोंग जिले में जिला कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं. उन्हें बिश्नोई समाज की पहली महिला आईएएस अधिकारी भी बताया जाता है.



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