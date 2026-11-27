हरियाणा बोर्ड के छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने 2027 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है. इस बार 12वीं की परीक्षाएं 3 मार्च 2027 से शुरू हो रही हैं, वहीं 10वीं की बोर्ड परीक्षा 4 मार्च से शुरू होगी. हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, यानी किस विषय की परीक्षा कब होगी, अभी ये नहीं बताया गया है. इसके लिए छात्रों को थोड़ा इंतजार करना होगा. आधिकारिक वेबसाइट पर ये टाइम टेबल जारी किया जाएगा.

अप्रैल में खत्म होंगी परीक्षाएं

बोर्ड के चेयरमैन शंकर लाल धूपर और सचिव दीपक बाबूलाल करवा की तरफ से इसे लेकर जानकारी दी गई है. इसमें बताया गया है कि 12वीं की परीक्षाएं 8 अप्रैल 2027 को खत्म होंगीं, वहीं 10वीं की परीक्षा 26 मार्च तक चलेगी. यानी करीब एक महीने में दोनों ही बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो जाएंगीं, जिसके बाद मई में रिजल्ट जारी किया जा सकता है.

पिछली बार कब हुए थे एग्जाम?

हरियाणा में साल 2026 के बोर्ड एग्जाम फरवरी में ही शुरू हो गए थे. कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चली थीं. वहीं 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित हुईं. इस बार करीब एक हफ्ते की देरी से परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है. 10वीं की परीक्षा में 89.6 फीसदी छात्र पास हुए थे, वहीं 12वीं का पास प्रतिशत 87.97 रहा था. बोर्ड ने 17 मई 2026 को रिजल्ट जारी किया था.

वेबसाइट पर बनाए रखें नजर

हरियाणा बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही विषयवार शेड्यूल जारी किया जाएगा. ऐसे में अभिभावक और स्कूल आगे की अपडेट के साथ परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारियां बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. माना जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में डेटशीट जारी हो सकती है. इसकी जानकारी तुरंत स्कूलों को भी दी जाएगी, जिससे वो अपने छात्रों को पूरा शेड्यूल बता सकते हैं.

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