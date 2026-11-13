IAS कविता मीणा का रौद्र रूप कैमरे में हुआ कैद, हापुड़ DM ने कार्तिक पूर्णिमा मेला ठेकेदार को हड़काया

IAS Kavita Meena Hapur DM: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा मेला 2026 की तैयारियों में लापरवाही देखकर जिलाधिकारी IAS कविता मीणा का पारा चढ़ गया. निरीक्षण के दौरान कई काम अधूरे मिलने पर उन्होंने मेला ठेकेदार सौरभ को जमकर फटकार लगाई. डीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा,'क्या है भाई, आज शाम... रोज यही बहाने! मुझे नहीं सुनने ये बहाने.' इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में हर साल गंगा किनारे कार्तिक पूर्णिमा का प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है. इस बार भी मेले की तैयारियां चल रही हैं. जिला पंचायत विभाग ने मेले के आयोजन से जुड़े कई काम ठेकेदार को सौंपे हैं. इनमें अलग-अलग जगहों पर टेंट लगाने समेत कई जरूरी व्यवस्थाएं शामिल हैं.

भारतीय प्रशासन‍िक सेवा में 2016 बैच की आईएएस कव‍िता मीणा अक्‍सर अपनी वर्किंग स्‍टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. हापुड डीएम कव‍िता मीणा का बाढ़ पीड़ितों से हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और अब ठेकेदार को डांटते हुआ का वीड‍ियो.

आरोप है कि ठेकेदार ने तय समयसीमा के भीतर काम पूरा नहीं किया. इसी लापरवाही का जायजा लेने के लिए डीएम कविता मीणा मेला स्थल पहुंचीं. वहां अधूरी तैयारियां देखकर वह नाराज हो गईं और मौके पर ही ठेकेदार की क्लास लगा दी. 14 नवंबर को मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे CM योगी दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 नवंबर को गढ़मुक्तेश्वर पहुंचकर कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे. सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन मेले से जुड़े सभी काम समय पर पूरा कराने में जुटा है. इसी सिलसिले में डीएम कविता मीणा भी व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची थीं.

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हापुड़ डीएम का वीड‍ियो वायरल

निरीक्षण के दौरान जब उन्हें कई जगह काम अधूरा मिला तो उन्होंने जिला पंचायत विभाग के ठेकेदार सौरभ को फटकार लगाई. डीएम ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें बार-बार बहाने नहीं सुनने हैं. उनके नाराजगी जताने का वीडियो मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डीएम की फटकार का वीडियो वीडियो में IAS कविता मीणा ठेकेदार से काम में देरी को लेकर सवाल करती और नाराजगी जताती दिखाई दे रही हैं. उनका यह अंदाज अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वीडियो में उनकी सख्त टिप्पणी, "क्या है भाई आज शाम... रोज यही बहाने", लोगों का ध्यान खींच रही है. प्रशासन की कोशिश है कि मुख्यमंत्री के निरीक्षण से पहले मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं. वहीं, डीएम की फटकार के बाद अब ठेकेदार और संबंधित विभाग पर लंबित काम समय से पूरा करने का दबाव बढ़ गया है.

आईएएस कव‍िता मीणा कौन हैं?

मीड‍िया की खबरों के अनुसार आईएएस कविता मीणा मूल रूप से राजस्‍थान के दौसा की रहने वाली हैं. आईएएस कविता मीणा जिनका जन्म 16 अगस्त 1991 को हुआ. वह मूल रूप से दौसा जिले की रहने वाली हैं. कविता मीणा ने 2015 में यूपीएससी एग्जाम पहले ही प्रयास में क्लियर किया. इसमें उन्होंने 50 वीं रैंक मिली. इसके बाद उन्हें यूपी कैडर आवंटित किया गया. कविता मीणा ने लव मैरिज की है. अपनी ट्रेनिंग के दौरान उनका यूपी के रहने वाले बैचमेट आईएएस अनुपम मिश्रा से मिलना हुआ. उनकी यह मुलाकात बेहद खास बन गई और उन्होंने ट्रेनिंग पीरियड में ही लव मैरिज कर ली. कविता के पति अनुपम मिश्रा भी 2016 बैच के आईएएस है, जो केरल कैडर में कार्यरत हैं.



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