IPS अदिति सिंह की शादी, कौन हैं दूल्हा IAS विवेक आर्य, जिनके लिए हिमाचल छोड़ हरियाणा आईं

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की चर्चित अधिकारी अदिति सिंह विवाह बंधन में बंधने जा रही हैं. उनकी शादी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी विवेक आर्य से हो रही है. दोनों साल 2021 बैच के क्रमशः आईपीएस और आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में हरियाणा कैडर में तैनात हैं. विवेक आर्य से विवाह के आधार पर अदिति सिंह ने हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में अपना इंटर-कैडर तबादला करवाया था. दोनों एक ही बैच के अफसर होने के कारण यह माना जा रहा है क‍ि इनकी दोस्‍ती LBSNAA में ट्रेन‍िंग के दौरान हुई, जो बाद में शादी में बदल गई.

हर‍ियाणा के पंचकूला में तैनात

आईपीएस अदिति सिंह और आईएएस विवेक आर्य वर्तमान में हरियाणा के पंचकूला में तैनात हैं. अदिति सिंह को जुलाई 2026 में पंचकूला के डीसीपी (DCP) पद पर नियुक्त किया गया था, जबकि आईएएस अधिकारी विवेक आर्य पंचकूला में अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) के पद पर सेवाएं दे रहे हैं. विवेक आर्य से शादी के आधार पर आईपीएस अदिति सिंह का हिमाचल प्रदेश कैडर से हरियाणा में तबादला 10 अप्रैल 2026 को हुआ था.

अदिति सिंह और विवेक आर्य की शादी का कार्ड

सोशल मीडिया पर आईएएस विवेक आर्य और आईपीएस अदिति सिंह की शादी का कार्ड भी खूब वायरल हो रहा है. वायरल कार्ड के अनुसार, 10 नवंबर को हल्दी-बान की रस्म निभाई गई है. इसके बाद 12 नवंबर को प्रीतिभोज, लगन-तिलक व संगीत और 13 नवंबर को घुड़चढ़ी की रस्म संपन्न हुई. शादी हरियाणा के भिवानी जिले के बाढड़ा में आयोजित हो रही है.

आईएएस विवेक आर्य कौन हैं?

बता दें कि पंचकूला के एडीसी आईएएस अधिकारी विवेक आर्य मूल रूप से हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गोपी गांव के रहने वाले हैं. बाढड़ा में उनके परिवार का खाद-बीज का व्यवसाय है. उनके पिता वीरेंद्र सिंह आर्य का स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है. विवेक आर्य ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2020 में अखिल भारतीय स्तर पर 54वीं रैंक हासिल की थी.

आईपीएस अदिति सिंह कौन हैं?

वहीं, आईपीएस अदिति सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ की शिवलोकपुरी (कंकरखेड़ा) की रहने वाली हैं. उनके पिता डॉ. संजीत सिंह एमडी फिजिशियन हैं और मां ज्योति सिंह कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं. अदिति सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2020 में अखिल भारतीय स्तर पर 679वीं रैंक हासिल कर आईपीएस अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया था.

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