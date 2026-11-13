लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने सूबे की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने राज्य में तैनात 12 प्रशिक्षु (ट्रेनी) आईपीएस अधिकारियों की विभिन्न जिलों और पुलिस कमिश्नरेट में फील्ड पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए हैं. इस तैनाती के जरिए युवा अधिकारियों को धरातल पर कानून व्यवस्था को समझने और पुलिसिंग की बारीकियों को सीखने का मौका मिलेगा. गृह विभाग द्वारा जारी की गई इस आधिकारिक सूची में 2024 और 2025 बैच के तेजतर्रार आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है.

कमिश्नरेट और महत्वपूर्ण जिलों में मिली जिम्मेदारी

दैन‍िक भास्‍कर की खबर के अनुसार जारी आदेशों इन भारतीय पुल‍िस सेवा के युवा अधिकारियों को प्रदेश के प्रमुख जिलों जैसे गोरखपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ और मथुरा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भेजा गया है. कमिश्नरेट प्रणाली वाले जिलों में भी इन ट्रेनी अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि वे आधुनिक पुलिसिंग की चुनौतियों से सीधे रूबरू हो सकें.

up trainee ips officers posting list 2024 2025 batch

क‍िस आईपीएस को कहां म‍िली तैनाती?

क्र. सं. अधिकारी का नाम और बैच आवंटित जनपद / कमिश्नरेट

1 श्री अभिषेक अंजनी सिंह (आईपीएस-आरआर-2025) गोरखपुर

2 श्री आदित्य आचार्य (आईपीएस-आरआर-2025) कमिश्नरेट वाराणसी

3 श्री अक्षत मण्डवाल (आईपीएस-आरआर-2025) जौनपुर

4 श्री आर्येन्द्र कुमार (आईपीएस-आरआर-2025) कमिश्नरेट गाजियाबाद

5 सुश्री के० अर्पिता (आईपीएस-आरआर-2024) हरदोई

6 सुश्री कशिश कालरा (आईपीएस-आरआर-2025) कानपुर देहात

7 श्री कुणाल कुमार (आईपीएस-आरआर-2025) प्रतापगढ़

8 श्री कुणाल यादव (आईपीएस-आरआर-2025) सहारनपुर

9 श्री राजेन्द्र बिश्नोई (आईपीएस-आरआर-2024) एटा

10 श्री शिवांक चौधरी (आईपीएस-आरआर-2024) कमिश्नरेट लखनऊ

11 सुश्री सृष्टि मिश्रा (आईपीएस-आरआर-2024) मथुरा

12 श्री योगेन्द्र मीणा (आईपीएस-आरआर-2024) सीतापुर



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