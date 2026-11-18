UPSC CSE 2026 Interview Schedule: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने मेन एग्जाम में सफल हुए सभी 2,526 उम्मीदवारों का नाम के साथ इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है. आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, पर्सनालिटी टेस्ट की शुरुआत 7 दिसंबर 2026 से होगी, जो 12 फरवरी 2027 तक चलेगी.

दो शिफ्ट में होंगे इंटरव्यू, साथ रखने होंगे ये दस्तावेज

पहली शिफ्ट के उम्मीदवारों को सुबह 9:00 बजे और दूसरी शिफ्ट के उम्मीदवारों को दोपहर 1:00 बजे रिपोर्ट करना होगा. वहीं, इंटरव्यू में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स को आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in से अपना ई-समन लेटर (e-Summon Letter) डाउनलोड करना होगा, जिसे अलग-अलग स्टेप्स में जल्द ही जारी किया जाएगा.

कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के दिन अपने ई-समन लेटर के प्रिंटआउट के साथ सभी ओरिजनल मार्कशीट और डिग्री (Original Marksheets & Degrees), जन्मतिथि का प्रमाण और जाति प्रमाणपत्र (अगर लागू हो) साथ ले जाना जरूरी है.