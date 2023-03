अशनीर ग्रोवर ने किया दावा, पत्नी माधुरी जैन हैं ज्यादा टैक्स देने वाली महिलाओं में शामिल

अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी

भारत पे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने अपने एक ट्वीट में दावा किया है कि उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली महिलाओं में से एक है और इस वित्त वर्ष में 2.84 करोड़ रुपये का एडवांस टैक्स जमा किया है.

अशनीर ग्रोवर ने अपनी पत्नी की स्टार्ट अप में निवेश के लिए काफी तारीफ की. इसी तारीफ में उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी (Killing it with her start up investments) स्टार्ट अप में निवेश से मार ही डालेगी.. (शानदार निवेश की बात कर रहे हैं).

अपनी पत्नी की तस्वीर ट्वीटर पर डालते हुए अशनीर ग्रोवर ने यह भी लिखा कि ईमानदार करदाताओं का धन्यवाद.