विज्ञापन

बिग बॉस 19 का अशनीर ग्रोवर को मिला ऑफर, राइज एंड फॉल के होस्ट बोले- सलमान भाई से पूछ ले...

अशनीर ग्रोवर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बिग बॉस 19 के मेकर्स द्वारा शेयर किए गए बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री के ऑफर का स्क्रीशॉट शेयर किया है. 

Read Time: 2 mins
Share
बिग बॉस 19 का अशनीर ग्रोवर को मिला ऑफर, राइज एंड फॉल के होस्ट बोले- सलमान भाई से पूछ ले...
बिग बॉस 19 के शो का अशनीर ग्रोवर को मिला ऑफर
नई दिल्ली:

भारतीय बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर को इन  राइज एंड फॉल के होस्ट के रुप में देखा जा सकता है. जबकि इससे पहले उन्हें शार्ट टैंक इंडिया के लिए जाना जाता है. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस 19 के मेकर्स ने उन्हें शो में हिस्सा लेने का ऑफर दिया है. राइज एंड फॉल के होस्ट ने मेकर्स द्वारा शेयर किए गए मेल का स्क्रीनशॉट फैंस के साथ शेयर किया है और उस पर रिएक्शन दिया है. 

स्क्रीनशॉट में बिग बॉस सीजन 19 के सीनियर कास्टिंग कोऑर्डिनेटर  रोहित गुप्ता द्वारा भेजे गए मेल की झलक दिखाई गई है, जिसमें अशनीर ग्रोवर को वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के रुप में शो में हिस्सा लेने के लिए ऑफर दिया गया है. मेल में लिखा गया है, "शो में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के रूप में शामिल होने के एक खास मौके के बारे में आपसे संपर्क करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है. आपके पर्सनैलिटी, सोशल मीडिया पर आकर्षक उपस्थिति और अनोखे आकर्षण ने हमारी कास्टिंग टीम का ध्यान खींचा है, जिससे आप इस रोमांचक भूमिका के लिए एक सशक्त उम्मीदवार बन गए हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

आगे लिखा गया, 'बिग बॉस' सीजन 19 अपने ड्रामा, मनोरंजन और मानवीय जुड़ाव के सम्मोहक मिश्रण से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है. वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के रूप में, आपको बिग बॉस के घर के बीच में एंट्री करने का मौका मिलेगा, जिससे शो में नई ऊर्जा और नया दृष्टिकोण आएगा." इस मेल के स्क्रीनशॉट पर अपना रिएक्शन देते हुए अशनीर ग्रोवर ने लिखा, हाहा, सलमान भाई से पूछ ले!! मैं तो फ्री हो जाऊंगा तब तक. ये मेल मर्ज किसी की नौकरी खाएगा. 

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सलमान खान अशनीर ग्रोवर का एक इतिहास है. दरअसल, बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार के एपिसोड में अशनीर बतौर गेस्ट शो पर पहुंचे थे. वहीं होस्ट सलमान खान ने बिजनेसमैन द्वारा उनके पिछले कमेंट पर टिप्पणी की थी. इस पर रिएक्शन दिया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ashneer Grover, Rise And Fall, Rise And Fall Host, Shark Tank Fame Ashneer Grover, Salman Khan, Ashneer Grover Insult In Bigg Boss 19
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com