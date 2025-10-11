विज्ञापन

कोई डॉक्टर, तो कोई 12वीं पास! जानें कितने पढ़े लिखे हैं राइज एंड फॉल के ये कंटेस्टेंट

इन दिनों अशनीर ग्रोवर का शो 'राइज एंड फॉल' काफी चर्चाओं में है, जहां मशहूर चेहरे एक-दूसरे को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि इन ग्लैमरस चेहरों ने पढ़ाई कहां तक की है? कौन कितनी पढ़ाई करके इस मुकाम तक पहुंचा है?

नई दिल्ली:

रियलिटी टीवी आज सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि इसमें हिस्सा लेने वाले सेलेब्स की निजी जिंदगी, संघर्ष और सफर के बारे में भी लोगों की बड़ी दिलचस्पी रहती है. इन दिनों अशनीर ग्रोवर का शो 'राइज एंड फॉल' काफी चर्चाओं में है, जहां मशहूर चेहरे एक-दूसरे को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं. इसमें मनोरंजन तो भरपूर है ही, लेकिन आपसी संघर्ष भी है. क्या आपने कभी सोचा है कि इन ग्लैमरस चेहरों ने पढ़ाई कहां तक की है? कौन कितनी पढ़ाई करके इस मुकाम तक पहुंचा है? आइए इस बारे में पता करते हैं.

धनश्री वर्मा: धनश्री वर्मा क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पूर्व पत्नी हैं. वह अब अपने डांसिंग टैलेंट से लोगों का दिल जीत रही हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वह डेंटिस्ट भी हैं. उन्होंने नवी मुंबई के डिवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से डेंटल की पढ़ाई की है. डिग्री लेने के बाद उन्होंने बतौर डेंटिस्ट काम शुरू किया, लेकिन डांस के प्रति लगाव ज्यादा होने के कारण उन्होंने वह काम छोड़ दिया. यूट्यूब पर उन्होंने डांस वीडियोज बनाने शुरू किए और आज एक जानी-मानी कोरियोग्राफर बन चुकी हैं.

आदित्य नारायण: आदित्य नारायण सिंगिंग और होस्टिंग के लिए जाने जाते हैं. लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने पिता उदित नारायण की पहचान के सहारे करियर नहीं बनाया. आदित्य ने मुंबई के एसआईईएस कॉलेज से साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई की, फिर म्यूजिक की कड़ी ट्रेनिंग लेने के लिए लंदन चले गए. वहां टेक म्यूजिक स्कूल्स से इंग्लिश कंटेम्परेरी म्यूजिक में डिप्लोमा किया. उनके इस प्रोफेशनल ट्रेनिंग का असर उनकी सिंगिंग में साफ झलकता है.

कीकू शारदा: कॉमेडी की दुनिया का जाना-पहचाना चेहरा कीकू शारदा भी काफी पढ़े-लिखे हैं. उन्होंने मुंबई के डॉन बॉस्को हाई स्कूल से स्कूलिंग की और नर्सी मोनजी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. इसके बाद चेतना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से पीजीडीबीएम (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट) भी किया. पढ़ाई में तेज कीकू ने आखिरकार कैमरा और कॉमेडी को अपना करियर चुना.

अर्जुन बिजलानी: टीवी इंडस्ट्री में लंबे समय से एक्टिव अर्जुन बिजलानी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से की और बाद में एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई के बाद उन्होंने एक्टिंग को चुना और अपने हुनर से टीवी का बड़ा नाम बन गए.

मनीषा रानी: 'बिग बॉस ओटीटी 2' के बाद अब 'राइज एंड फॉल' में वाइल्डकार्ड बनकर आई मनीषा रानी बिहार के मुंगेर से हैं. उन्होंने वहीं से स्कूली पढ़ाई पूरी की. डांसिंग और एक्टिंग का शौक उन्हें कोलकाता ले गया, जहां उन्होंने छोटे-मोटे डांस प्रोजेक्ट्स में काम किया. बैकग्राउंड डांसर के तौर पर शुरुआत करने वाली मनीषा आज लाखों फैंस की फेवरेट हैं.

आकृति नेगी: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और फिटनेस लवर आकृति नेगी लखनऊ की रहने वाली हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं से की. दिलचस्प बात ये है कि वह एक वक्त पर बैडमिंटन की प्रोफेशनल खिलाड़ी थीं. उन्होंने स्टेट लेवल पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और कई मेडल भी जीते.

